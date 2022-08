Avatar si è ritirato dallo streaming prima della riedizione nelle sale

Se avevi intenzione di vederlo Avatar nei prossimi giorni, settimane o mesi, comodamente da casa, aspetterai per un po’. Il film, che era disponibile per lo streaming su Disney+, è stato rimosso.

No, ciò non è dovuto alla licenza che vedrà il film apparire su un’altra piattaforma di streaming a settembre. Il film è stato ritirato in preparazione per la sua riedizione nelle sale, prevista per venerdì 23 settembre.

La decisione, probabilmente intesa a impedire allo streaming di ridurre la vendita dei biglietti, significa che potrai solo guardare Avatar nei cinema o, come riporta Deadline, tramite un servizio di noleggio come Apple TV o Prime Video.

Il film, che è stato pubblicizzato come una delle migliori esperienze teatrali che gli amanti del cinema abbiano mai visto nella storia del cinema, è stato aggiornato digitalmente per i tempi. Ciò significa che sarai in grado di guardare il film sul grande schermo in “Ripristino della gamma dinamica elevata 4K”.

Mentre siamo sicuri che sarà deliziato Avatar fan e nuovi arrivati ​​incuriositi nel vedere il film nelle sale, sappiamo anche che alcuni spettatori preferirebbero comunque vedere il film a casa. Ecco quando puoi aspettarti di vedere il film tornare in streaming.

Quando tornerà Avatar in streaming?

Secondo Scadenza, Avatar tornerà su Disney+ in una data non specificata, ma sarà prima dell’uscita del suo sequel, Avatar: La via dell’acqua che uscirà venerdì 16 dicembre. Ti terremo aggiornato su altre notizie sui film non appena arriveranno. Per una panoramica della trama e del cast dei sequel, fai clic qui.

Resta sintonizzato su Hidden Remote per ulteriori notizie e copertura in streaming! Inoltre, dai un’occhiata alla nostra categoria di film per le ultime novità su ciò che arriverà nei cinema e sui tuoi streamer preferiti.