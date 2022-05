Atlanta è stata rinnovata per la stagione 4 su FX o è stata cancellata?

Che sia sullo schermo o nelle cuffie, i fan semplicemente non ne hanno mai abbastanza di Donald Glover.

L’attore ha fatto molta strada dai suoi giorni da sitcom, richiedendo l’attenzione degli appassionati di musica di tutto il mondo con la sua carriera musicale sotto il soprannome di Childish Gambino.

La sua produzione musicale si è evoluta in modo significativo e, in effetti, anche Atlanta si è evoluta nel corso degli anni.

Creata dall’uomo stesso, la commedia drammatica è iniziata in anteprima nel 2016 e ci ha introdotto nella vita di Earnest “Earn” Marks, un manager musicale in difficoltà.

Lo spettacolo pluripremiato è tornato di recente per nuovi episodi, ma è già giunto il momento di contemplare la stagione 4 di Atlanta…

ancora dal trailer della terza stagione di Atlanta, FX Networks

Atlanta è stata rinnovata per la stagione 4?

Sì, FX ha ufficialmente rinnovato Atlanta per la stagione 4.

L’annuncio è stato effettivamente fatto quando la serie è stata rinnovata per la terza stagione, con la rete che ha dato il via libera a una doppia porzione di nuovi episodi di Atlanta.

Deadline ha riportato la notizia, con il presidente di FX John Landgraf che ha rivelato che la serie si concluderà il quarto.

“Dopo un’assenza di quattro anni, siamo onorati del ritorno di Atlanta”, ha spiegato. “Donald Glover e il suo team hanno girato le ultime due stagioni della serie”.

Sebbene una data di uscita non sia ancora stata confermata, John ha aggiunto che i nuovi episodi avrebbero debuttato allo stesso modo del terzo nell’autunno del 2022, dicendo al pubblico di aspettarsi l’inaspettato. Così il gioco è fatto. Atlanta tornerà nel 2022, ma non tornerà nel 2023.

Atlanta | S3 Finale Rimorchio | FX

BridTV

10024

Atlanta | S3 Finale Rimorchio | FX

https://i.ytimg.com/vi/z84oIDy_8OE/hqdefault.jpg

1013580

1013580

centro

13872

Perché sta finendo Atlanta?

È importante sottolineare che Atlanta non è stata cancellata. Piuttosto, Donald Glover ha ritenuto che la stagione 4 fosse il posto giusto per terminare la serie.

Durante il tour stampa invernale della Television Critics Association, Variety riferisce che Donald ha spiegato come è arrivato alla decisione di chiudere il libro su Atlanta:

“La morte è naturale. Mi sento come se quando le condizioni sono giuste per qualcosa, accadono, e quando le condizioni non sono giuste, non accadono. Non sento alcuna longevità. Perché poi le cose iniziano a farsi strane. La storia doveva sempre essere quella che era. E la storia, eravamo davvero noi”.

Ha continuato: “Tutti nella stanza degli sceneggiatori, tutti sul set. Era davvero quello che stavamo attraversando e di cui abbiamo parlato… Penso che finisca perfettamente”.

Anche se alcuni spettacoli vanno avanti il ​​​​più a lungo possibile, è evidente che Donald preferirebbe che il suo spettacolo si esaurisse con una nota soddisfacente piuttosto che svanire nella noia, se riesci anche solo a immaginare uno scenario del genere con uno spettacolo come questo.

Impossibile caricare questo contenuto

zucchero = polvere di vetro dolce e fondente che va fino in fondo — AtlantaFX (@AtlantaFX) 18 maggio 2022

Quanti episodi nella stagione 3?

La stagione 3 di Atlanta era composta da 10 episodi in totale.

Il decimo e ultimo episodio dell’ultima stagione è stato presentato in anteprima su FX giovedì 19 maggio 2022.

Sapete che cosa significa. L’attesa per la stagione 4 è ufficialmente iniziata.

Atlanta è ora in streaming su Hulu.

In altre notizie, Vampire in the Garden Review: un’altra serie anime dimenticabile e frettolosa