Arriva il primo trailer di “The Santa Clauses”, serie in anteprima durante le festività natalizie

Appena rivelato al D23: il primo trailer di The Santa Clauses.

Annunciato anche: la serie arriverà giusto in tempo per le festività natalizie, con una premiere di due episodi il 16 novembre.

Puoi verificarlo di seguito:

Tim Allen ed Elizabeth Mitchell riprenderanno i loro ruoli di Babbo Natale (Scott Calvin) e Mrs. Claus (Carol) con un nuovo cast che si unirà alla serie Disney+ Original. Austin Kane ed Elizabeth Allen Dick (Fatto divertente: Elizabeth è anche la vera figlia di Tim Allen) si uniscono al cast interpretando i ruoli di Cal e Grace, i due figli di Babbo Natale e della signora Claus.

Oltre alla famiglia Calvin, Kal Penn si unisce al cast di “The Santa Clauses” nel ruolo di Simon Choski, un padre single, ambizioso inventore di giochi e sviluppatore di prodotti la cui visita al Polo Nord ha un grande impatto sulla direzione della sua vita. È affiancato da Rupali Redd nel ruolo di Grace, sua figlia angelica con un amore per Babbo Natale e tutte le cose del Natale.

E dove sarebbe Babbo Natale senza i suoi elfi? Devin Bright si unisce al cast nei panni di Noel, il fidato elfo destro di Babbo Natale, insieme a Matilda Lawler nei panni di Betty, l’esigente capo di gabinetto di Babbo Natale ed elfo orientato al lavoro.

In Le clausole, Scott Calvin è sull’orlo del suo 65° compleanno e si rende conto che non può essere Babbo Natale per sempre. Sta iniziando a perdere un passo nei suoi doveri di Babbo Natale e, cosa più importante, ha una famiglia che potrebbe trarre vantaggio da una vita nel mondo normale, in particolare i suoi due figli che sono cresciuti al Polo. Con un sacco di elfi, bambini e famiglia da accontentare, Scott si propone di trovare un sostituto adatto a Babbo Natale mentre prepara la sua famiglia per una nuova avventura in una vita a sud del polo.

Jason Winer dirigerà la serie. Il pluripremiato Jack Burditt (30 Rock, famiglia moderna, Frasier, l’indistruttibile Kimmy Schmidt) è il produttore esecutivo e showrunner, e Kevin Hench (L’ultimo uomo in piedi), Richard Baker e Rick Messina saranno anche produttori esecutivi insieme a Tim Allen.

