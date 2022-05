Anne muore nel finale di serie?

Il finale della stagione 3 di Amphibia, l’episodio 18, è appena stato rilasciato e alcuni fan potrebbero aver bisogno di spiegare quel finale epico; Anne muore davvero combattendo Core?

Oggi, 15 maggio, ci sono milioni di fan di Froggy che sono piuttosto depressi per il finale della fantastica serie Amphibia su Disney.

L’episodio 18 della terza stagione è stato presentato in anteprima ieri su Disney Channel, con il finale ora disponibile su richiesta, ed è stato sicuramente “The Hardest Thing” che ha detto addio.

Tuttavia, alcuni fan potrebbero aver bisogno della spiegazione del finale emotivo di Amphibia, con la comunità che saltella e spera che Anne torni a casa dopo il suo litigio con Core.

Spiegazione del finale della terza stagione di Amphibia

Mentre Marcy e Sasha sentono lentamente che i loro livelli di energia si stanno esaurendo nella lotta contro Core, Anne decide che l’unica opzione rimasta è combinare il potere di tutte e tre le pietre, nonostante sia a conoscenza dei pericoli che ciò comporta.

Anne poi rimanda Marcy e Sasha ad Anfibia dopo aver convinto la coppia a consegnare le loro pietre, dove raccontano a tutti del sacrificio che Anne sta per fare per loro. Sopraffatto, Sprig entra in azione e vola verso Anne mentre urla che non può portare a termine questo piano e che le loro avventure hanno cambiato le loro vite.

Augurando l’addio a Sprig, Anne sblocca il potere di tutte e tre le pietre e spara un raggio di energia incredibilmente potente a Core… ma ha un costo. Il rametto inizia a piangere quando il corpo di Anne inizia a trasformarsi in pietra e viene riportata ad Anfibia.

Dice a Sprig di non piangere e che il suo unico rimpianto è stato non aver visto Love Choice 2 mentre il suo corpo di pietra inizia a disintegrarsi in foglie…Anne è morta.

Tuttavia, Anne si sveglia in un luogo misterioso, con un messaggio che appare su un computer vicino dal Guardiano Cosmico, l’entità che ha osservato silenziosamente gli eventi dell’intera serie dall’ombra.

Il Guardiano Cosmico possiede Domino in modo che i due possano parlare normalmente, con Anne a cui viene detto che è l’unica mortale che ha usato i poteri delle pietre per millenni, offrendole lei stessa il titolo di Guardiano.

I due raggiungono quindi un accordo sul fatto che Anne diventerà la Guardiana una volta che avrà vissuto altri 78 anni di avventure sulla Terra, poiché le lezioni che imparerà durante la sua giovane vita un giorno serviranno bene il cosmo.

Anne viene restituita ad Amphibia, dove saluta i suoi amici con totale shock da Sprig e dalla banda che stanno ancora piangendo la sua morte. Infine, usando il potere residuo dei frammenti di pietra, Anne, Marcy e Sasha vengono rimandate a casa dopo un addio molto emozionante agli abitanti di Amphibia.

In loro assenza, Amphibia viene ricostruita con una statua di Anna in costruzione e il gruppo parte per una nuova avventura in un continente che, secondo quanto riferito, non è stato toccato dagli anfibi.

Nel frattempo, sono trascorsi dieci anni nel mondo umano da quando il trio è stato rimandato a casa. Marcy ora è un’autrice di fumetti e Sasha è una psicologa per bambini, ma notano come il trio abbia preso strade separate dalle loro avventure in Amphibia.

Alla fine si incontrano al posto di lavoro di Anne, che è un acquario nel mezzo dell’Oceano Pacifico dove sta lavorando duramente per diventare la migliore erpetologa del mondo… La serie si conclude con Anne che racconta a un gruppo di scolari di una rara raganella rosa sudamericana …di nome Rametto.

Ci sarà una quarta stagione di Amphibia?

Purtroppo, non ci sarà una stagione 4 di Amphibia, con il creatore Matt Braly che aveva precedentemente confermato che la serie era composta da tre atti, cioè le stagioni.

“È una storia di tre stagioni, è sempre stata nella mia testa. Questo spettacolo è ossessionato dal numero tre, è tre pazzi. Ci sono tre ragazze, ci sono tre razze, ci sono tre gemme. E tre stagioni mi sono sembrate giuste, ma c’è anche un po’ di slancio narrativo che per me chiedeva una soluzione”. – Matt Braly, tramite The Wrap.

Tuttavia, con il finale in Amphibia che include una nuova avventura in un continente non toccato da Amphibians, c’è la possibilità che un qualche tipo di serie spin-off possa essere prodotta, un’idea che era stata precedentemente suggerita da Braly.

“È il tipo di mondo che sono più che felice di rivisitare se ha senso per dove lasciamo i personaggi alla fine della terza stagione. Ovviamente non posso parlare in dettaglio di nessuna di queste cose, ma purché mantiene intatto lo spirito di quella roba, non ho problemi. Se mai la Disney vuole fare cortometraggi o piccoli spin-off, mi piacciono molto queste cose. – Matt Braly, tramite The Wrap.

Tuttavia, Braly osserva che qualsiasi contenuto futuro di Amphibia potrebbe arrivare attraverso un mezzo diverso rispetto a una serie animata: “Amo i fumetti, amo i libri. Mi piacerebbe fare un’arte dei libri, questo è il mio prossimo passo che cercherò di portare avanti”.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

