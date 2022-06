Amy Schumer ha fatto causa a Judd Apatow? Spiegata solo la battuta di Murders in the Building

Dopo essere apparso l’ultima volta sui nostri schermi nell’ottobre 2021, Only Murders in the Building è finalmente tornato per la sua tanto attesa seconda stagione con una serie di nuovi volti aggiunti al cast.

Oltre a Cara Delevingne, Amy Schumer è una delle nuove aggiunte ai titoli della stagione 2 con la comica e attrice che interpreta una versione romanzata di se stessa.

Tuttavia, una battuta che Amy Schumer fa nell’episodio 1 della stagione 2 ha lasciato i fan di Only Murders in the Building a chiedersi se avesse mai citato in giudizio la regista Judd Apatow.

La seconda stagione di Only Murders in the Building è arrivata su Hulu e Disney+ martedì 28 giugno 2022.

Ambientato dopo lo sbalorditivo cliffhanger alla fine della prima stagione, il trio di podcast composto da Charles, Oliver e Mabel si ritrova al centro di un’altra indagine dopo che un altro omicidio è avvenuto nell’Arconia, il loro condominio di New York.

Questa volta, tuttavia, Charles, Oliver e Mabel hanno dei bersagli sulle loro spalle poiché inavvertitamente diventano sospetti della morte di Bunny Folger, il presidente del consiglio di costruzione di Arconia, dopo che Mabel è stata trovata accovacciata sul suo cadavere insanguinato.

È una corsa contro il tempo per la banda in quanto devono trovare il vero assassino mentre tentano anche di convincere i loro vicini di New York che non sono stati loro.

Amy Schumer arriva in Only Murders in the Building

Dopo che la prima stagione ha visto le apparizioni come ospiti di Tina Fey e della leggenda della musica Sting, la seconda dà il benvenuto rapidamente ad alcuni nuovi membri del cast di celebrità, uno dei quali è Amy Schumer.

L’attrice viene presentata a circa 15 minuti dall’inizio dell’episodio quando incontra Oliver in uno degli ascensori dell’Arconia e viene rivelato che si sta trasferendo nell’appartamento precedentemente di proprietà di Sting.

Amy chiede se il suo compagno di ascensore è Oliver Putnam, a cui lui risponde: “Beh, questo dipende. Mi stai facendo causa?

A sua volta scherza: “No, ho citato in giudizio solo Judd Apatow”.

La conversazione si trasforma rapidamente in affari, tuttavia, quando Amy rivela ad Oliver che vorrebbe fare un adattamento televisivo del loro podcast Only Murders in the Building.

Amy Schumer ha davvero fatto causa a Judd Apatow?

No, Amy non ha mai citato pubblicamente Judd Apatow, il che significa che la linea di dialogo nell’episodio 1 è semplicemente uno scherzo per la serie.

Tuttavia, Am e il regista e produttore di commedie Judd si conoscono nella vita reale e hanno lavorato insieme in passato.

La relazione della coppia risale al film Trainwreck del 2015 che Apatow ha diretto mentre Amy scriveva e recitava in quello che era il suo debutto cinematografico.

A fronte di un budget di 35 milioni di dollari, il film è stato un enorme successo, arrivando a incassare 140 milioni di dollari e facendo guadagnare ad Amy una nomination ai Golden Globe.

Da quando hanno lavorato insieme, i due hanno condiviso una stretta relazione, commentando spesso il lavoro dell’altro nei media, con molti che citano Apatow come figura di mentore per Schumer durante il suo passaggio dal mondo della commedia al grande schermo.

Forse l’immaginario Amy in Only Murders in the Building è uno di una linea temporale alternativa in cui lei e Judd hanno attraversato un grave litigio?

La seconda stagione di Only Murders in the Building è ora disponibile per lo streaming su Hulu e Disney+ dopo la prima il 28 giugno 2022.

