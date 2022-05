Amphibia stagione 3 episodio 18 data di uscita, ora e anteprima per il finale

A che data e ora uscirà l’episodio 18 della terza stagione di Amphibia su Disney Channel come conto alla rovescia dei fan per il finale della serie?

Tutte le cose belle devono purtroppo finire… ma deve far male così tanto? Questo fine settimana, i fan della fantastica serie animata da rana Amphibia dovranno dire addio ad Anne, Sasha e Marcy per l’ultima volta.

Tuttavia, con milioni di fan in tutti e quattro gli angoli del mondo che fanno il conto alla rovescia per il finale dello show, diventa ancora più importante sapere a quale data e ora uscirà l’episodio 18 della stagione 3 di Amphibia su Disney a seguito di una modifica al normale programma.

Amphibia stagione 3 episodio 18: data e ora di uscita confermate

Il finale della stagione 3 di Amphibia, episodio 18 (58 in totale), sarà presentato in anteprima su Disney Channel sabato 14 maggio.

Come confermato dal creatore della serie Matt Braly su Twitter, l’episodio 18 della terza stagione di Amphibia sarà intitolato “The Hardest Thing” e uscirà alle 20:00 ET/PT di sabato 14 maggio.

Il finale di stagione sarà quindi reso disponibile per lo streaming online tramite DisneyNOW e On Demand il giorno successivo, domenica 15 maggio.

“Puoi aspettarti una posta in gioco davvero, davvero alta e un’azione ad alto numero di ottani che porti tutti e tre gli archi dei personaggi di una ragazza a una sorta di culmine… Questo è il mio ampio discorso per [the episode] che ha tutta questa azione roboante, robot anime giganti e Itano Circoroba di livello, ma penso che sia davvero importante non perdere di vista la storia del personaggio lì dentro. – Matt Braly, tramite The Gamer.

L’episodio 18 durerà 29 minuti ed è il secondo episodio di Amphibia ad essere presentato in anteprima la sera, piuttosto che nel suo tradizionale blocco di programmazione mattutino, dopo “All In” lo scorso fine settimana.

Parlando con Screen Rant, Braly ha detto che “All In” dura circa 48 minuti, quindi è anche più lungo di un episodio di 44 minuti. E “The Hardest Thing” dura circa 29 minuti, il che lo rende molto più lungo di un episodio di 22 minuti. Metti insieme questi due e otterrai il finale della serie proprio lì.

“E quando si tratta di questi due episodi, il team ha messo così tanto amore, cura e impegno in queste storie e nella loro esecuzione. Ci sto ancora lavorando in questo momento e sono sbalordito dal livello di animazione e dalle performance dei doppiatori. Sono davvero qualcosa di speciale e sono immensamente orgoglioso di loro. Non vedo l’ora che le persone vedano l’escalation e la conclusione di queste tre stagioni”. – Matt Braly, tramite Screen Rant.

Ecco un promo di qualità superiore del finale della serie #Amphibia questa volta è un promo di 30 secondi. Va in onda sabato alle 20:00 su Disney Channel. pic.twitter.com/PJ0fFei8my — Archivio programma Disney (@DisneySchedules) 10 maggio 2022

In che modo la stagione 3 di Amphibia è stata valutata come conto alla rovescia dei fan per l’episodio 18

La terza stagione di Amphibia è stata appena in grado di mantenere gli standard eccezionali fissati dalle sue due precedenti trasmissioni nei suoi 17 episodi finora.

Su IMDB, Amphibia sta segnando un 8,1/10 con la terza stagione con una valutazione media degli episodi di 8,83/10.

“Questo spettacolo è iniziato quando l’età d’oro dei cartoni animati del 2010 è svanita… La Disney ci aveva portato un nuovo successo chiamato Owl House, ma questo spettacolo è l’unico responsabile dell’inizio del successo moderno della Disney… Per favore… dai il riconoscimento a questi spettacoli ben scritti e superbamente animati hanno bisogno e meritano…” – Utente zackthompson-83027, tramite IMDB

La stagione 3 di Amphibia sta attualmente segnando un 76% su Rotten Tomatoes, significativamente inferiore all’89% della stagione 2 ricevuta e al 91% stabilito dalla stagione di debutto nel 2019.

Punteggi simili possono essere visti su altri siti Web, inclusa una media di 8,8/10 su RatinGraph, inferiore all’8,9/10 della stagione 2 ma superiore all’8,3/10 raggiunto dalla prima trasmissione.

“Anche i fan sono incredibili, c’è qualcosa nei fan di Amphibia e The Owl House nel modo in cui sono tutti furbi. Sono tutti scrittori, artisti e semplicemente incredibili. Avere così tanto talento ed entusiasmo in un unico posto è sempre fantastico perché ti dà così tanto energia”. – Matt Braly, tramite The Gamer.

Questo fine settimana alle 20:00 su @DisneyChannel, verrà presentato in anteprima il finale della nostra serie #amphibia “The Hardest Thing”. È stato un viaggio meraviglioso e speriamo che vi piaccia. Questo sarà l’ultimo promo che farò per lo spettacolo. pic.twitter.com/S12GZTb8JX — Matt Braly (@Radrappy) 12 maggio 2022

Il creatore parla di cosa succederà dopo Amphibia stagione 3

Purtroppo, la stagione 3 di Amphibia sarà l’ultima puntata della serie di successo, ma c’è una piccola possibilità che i personaggi dello show possano tornare in qualche tipo di titolo spin-off. Parlando con The Wrap, Braly ha detto che sarebbe “più che felice di rivisitare se avesse senso per dove lasciamo i personaggi alla fine della stagione 3.

“Ovviamente non posso parlare in dettaglio di nessuna di queste cose, ma finché mantiene intatto lo spirito di quella roba, non ho problemi. Se la Disney vuole fare cortometraggi o piccoli spin-off, sono molto interessato a queste cose. Amo i fumetti, amo i libri. Mi piacerebbe fare un’arte dei libri, questo è il mio prossimo passo che cercherò di portare avanti”. – Matt Braly, tramite The Wrap.

Tuttavia, Braly ha gli occhi puntati anche sul prossimo progetto, che ha affermato a Screen Rant potrebbe essere una serie limitata o addirittura un film teatrale poiché “Come ogni creativo, ho un milione di idee e sto cercando dentro di me per chi di loro mi chiama più forte».

“È un momento davvero emozionante per l’animazione. Penso che molte persone stiano spingendo il mezzo in modi davvero eccitanti. Senza entrare nello specifico, mi piacerebbe davvero provare una serie limitata o un film; qualcosa di più epico e di dimensioni maggiori, perché mi sono divertito così tanto a fare quei grandi, drammatici episodi di Amphibia. Che si tratti di “True Colors” o della nostra coppia finale della terza stagione, “All In” e “The Hardest Thing”, è stato un vero piacere lavorare su questi. Penso di aver scoperto che amo davvero quello spazio”. – Matt Braly, tramite Screen Rant.

in realtà così devastato che non vedremo mai i sashannarcy vivere insieme sciocche avventure intorno agli anfibi .. chiedo uno spin off proprio per questo . o forse un fumetto spin-off. piangerei — angelo (@mikesdirection) 10 maggio 2022

Quanti premi ha vinto Anfibia finora?

Dato che Amphibia è una serie così fantastica e popolare, i fan potrebbero essersi aspettati che lo spettacolo avesse un gabinetto pieno di premi; tuttavia, la serie ha un’insolita mancanza di riconoscimenti ufficiali.

2019 Ursa Major Awards per il miglior lavoro drammatico o corto – Nominato

2021 Annie Awards per il miglior design del personaggio – Vinto

2021 Daytime Emmys per la serie animata per bambini eccezionale – Nominato

2021 NAMIC Vision Awards per l’animazione – Nominato

2022 Annie Awards per i migliori bambini TV/media – Nominato

2022 Annie Awards per la migliore regia – Nominato

2022 Annie Awards per il miglior editoriale – Nominato

Premio GLAAD Media 2022 per l’eccezionale programmazione per bambini e famiglie – Nominato

Certamente, quando la stagione dei premi tornerà entro la fine dell’anno, Amphibia sarà sicuramente presente in diverse liste di nomination considerando la qualità dell’ultima stagione della serie.

L’ultima promo art per il finale di serie di #amphibia. The Hardest Thing è una delle cose più belle su cui ho avuto il piacere di lavorare. Non vedo l’ora che tutti vedano questo fantastico ep. Volevo renderlo un po’ speciale, quindi ho fatto dei piccoli lavori di animazione. Divertitevi! pic.twitter.com/KJW6aQLBSO — Andy Garner-Flexner (@oh_heyyy_andy) 12 maggio 2022

