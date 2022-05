Amphibia è stato rinnovato per la stagione 4? La serie Fate of Disney confermata dal creatore

La serie animata di successo Amphibia è stata rinnovata per la stagione 4 e quali sono le possibilità che una serie spin-off possa essere prodotta dalla Disney?

Non ci sono molte serie animate (al di fuori degli anime giapponesi) che non solo possono fare tendenza in tutto il mondo sui social media, ma lo fanno costantemente per più anni.

Ecco quanto è stato speciale l’Anfibia; con la serie di successo della Disney Froggy che si sta preparando per il finale della terza stagione più tardi oggi – vedi qui per la ripartizione del rilascio.

Tuttavia, come con qualsiasi finale importante, la comunità globale guarda immediatamente avanti verso ciò che riserverà il futuro; tornerà uno spettacolo per un’altra avventura o è il momento degli addii finali?

Purtroppo, Amphibia non è stato rinnovato per la stagione 4 con il creatore Matt Braly che aveva precedentemente confermato che il terzo capitolo sarà il finale della serie.

Amphibia non tornerà per la stagione 4, conferma il creatore

Mentre voci e post falsi si stanno diffondendo a macchia d’olio sui social media, il creatore di Amphibia Matt Braly ha ora dichiarato in più occasioni che la serie si concluderà con il finale della stagione 3 (episodio 18).

Nell’agosto 2020, Braly ha fatto un Ask Me Anything su Reddit, dove ha rivelato che “questo [series] è una storia in 3 atti” e che “Ho strutturato la storia per 3 [seasons] attualmente.”

È interessante notare che Braly ha affermato qui che questo era il piano dall’inizio della produzione di Amphibia, ma che “Non c’era mai stata una garanzia che avremmo ottenuto 3 stagioni, quindi non avrei mai giudicato un altro showrunner dal fare le cose in modo diverso”.

“È una storia di tre stagioni, è sempre stata nella mia testa. Questo spettacolo è ossessionato dal numero tre, è tre pazzi. Ci sono tre ragazze, ci sono tre razze, ci sono tre gemme. E tre stagioni mi sono sembrate giuste, ma c’è anche un po’ di slancio narrativo che per me chiedeva una soluzione”. – Matt Braly, tramite The Wrap.

L’artista dello storyboard dello show, Alex Swanson, confermerebbe anche che la stagione 3 sarebbe stata l’ultima trasmissione, affermando su Twitter come “l’ultima stagione di Amphibia inizia questo sabato” nel marzo 2022.

Sfortunatamente, il destino di Amphibia e tutte le speranze della stagione 4 sono state poi deluse come parte della recente campagna stampa per gli episodi finali della terza puntata.

Parlando con Screen Rant, Braly ha affermato che “All In” dura circa 48 minuti, quindi è anche più lungo di un episodio di 44 minuti. E “The Hardest Thing” dura circa 29 minuti, il che lo rende molto più lungo di un episodio di 22 minuti. Metti insieme questi due e otterrai il finale della serie proprio lì.

“E quando si tratta di questi due episodi, il team ha messo così tanto amore, cura e impegno in queste storie e nella loro esecuzione. Ci sto ancora lavorando in questo momento e sono sbalordito dal livello di animazione e dalle performance dei doppiatori. Sono davvero qualcosa di speciale e sono immensamente orgoglioso di loro. Non vedo l’ora che le persone vedano l’escalation e la conclusione di queste tre stagioni”. – Matt Braly, tramite Screen Rant.

Infine, il destino di Amphibia è stato riaffermato di nuovo da Braly su Twitter con lui che ha etichettato “The Hardest Thing” (S3 ep 18) come il “finale della serie #amphibia” e che “Questo sarà l’ultimo promo che farò per lo show. “

Questo fine settimana alle 20:00 su @DisneyChannel, verrà presentato in anteprima il finale della nostra serie #amphibia “The Hardest Thing”. È stato un viaggio meraviglioso e speriamo che vi piaccia. Questo sarà l’ultimo promo che farò per lo spettacolo. pic.twitter.com/S12GZTb8JX — Matt Braly (@Radrappy) 12 maggio 2022

Una serie spin-off Amphibia rimane una possibilità concreta

Sulla base di tutte le informazioni disponibili dal creatore di Amphibia, la serie non tornerà mai indietro per una quarta stagione da ranocchio; tuttavia, c’è la possibilità che il franchise possa tornare a sua volta con degli spin-off.

Parlando con The Wrap, Braly ha detto che “È il tipo di mondo che sono più che felice di rivisitare se ha senso per dove lasciamo i personaggi alla fine della terza stagione”.

“Ovviamente non posso parlare in dettaglio di nessuna di queste cose, ma finché mantiene intatto lo spirito di quella roba, non ho problemi. Se la Disney vuole fare cortometraggi o piccoli spin-off, sono molto interessato a queste cose. Amo i fumetti, amo i libri. Mi piacerebbe fare un’arte dei libri, questo è il mio prossimo passo che cercherò di portare avanti”. – Matt Braly, tramite The Wrap.

Qualsiasi possibilità di una serie spin off sarebbe incoraggiata dai segmenti di cortometraggi di grande successo che sono stati rilasciati insieme alla serie principale:

“Teen Girl in a Frog World” (2019), cinque episodi

“Wild Amphibia” (2019), quattro episodi

“Chibi Tiny Tales” (2020-22), otto episodi

“Disney Theme Song Takeover” (2020-21), tre episodi

“Vlogs from the Bog” (2021), sei episodi

Tuttavia, sembra che Braly abbia già la mente concentrata sul suo prossimo progetto, che siamo sicuri che l’intera comunità di Amphibia sosterrà e sosterrà tanto quanto l’iconica serie. Come ha spiegato a Screen Rant, “Come ogni creativo, ho un milione di idee e sto cercando dentro di me quale di queste mi stia chiamando più forte”.

“È un momento davvero emozionante per l’animazione. Penso che molte persone stiano spingendo il mezzo in modi davvero eccitanti. Senza entrare nello specifico, mi piacerebbe davvero provare una serie limitata o un film; qualcosa di più epico e di dimensioni maggiori, perché mi sono divertito così tanto a fare quei grandi, drammatici episodi di Amphibia. Che si tratti di “True Colors” o della nostra coppia finale della terza stagione, “All In” e “The Hardest Thing”, è stato un vero piacere lavorare su questi. Penso di aver scoperto che amo davvero quello spazio”. – Matt Braly, tramite Screen Rant.

