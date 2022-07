Amore e tuono? È nei fumetti?

**ATTENZIONE – Importanti spoiler in arrivo per Thor: Love & Thunder**

Thor: Amore e tuono ha svolto la sua parte nell’introdurre nuovi personaggi, teorie e luoghi nel Marvel Cinematic Universe, uno dei quali è il Regno delle Ombre.

Gorr the God Butcher di Christian Bale è l’unico responsabile di aver dato vita al Regno delle Ombre e riveliamo se questo luogo è stato rimosso dai fumetti.

Diretto da Taika Waititi, che torna al timone dopo Thor: Ragnaroke scritto da Waititi e Jennifer Kaytin Robinson, Thor: Amore e tuono interpretato da Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt e altri per mostrare il passaggio del mantello di Thor e Mjølnir a Jane Foster di Portman, permettendole di diventare Mighty Thor.

Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios | Trailer ufficiale BridTV 10381 Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/R4giA8J46Hw/hqdefault.jpg 1029122 1029122 centro 13872

Cos’è il Regno delle Ombre? Thor: Riepilogo Love & Thunder

Il Regno delle Ombre viene presentato come una pianura senza vita e desaturata dopo che Gorr ha catturato i bambini da New Asgard e li ha tenuti in ostaggio all’interno di una gabbia itinerante situata nel Regno delle Ombre.

Catturare i bambini faceva parte del piano di Gorr per attirare Thor da lui al fine di ottenere Stormbreaker, la chiave per accedere all’Eternità.

Una volta che Thor, Mighty Thor e Valkyrie entrano nel Regno delle Ombre, diventa evidente che anche questo regno è pieno di mostri ombra.

Foto di VALERIE MACON/AFP via Getty Images

Il Regno delle Ombre è nei fumetti?

No, lo stesso Shadow Realm non è nei fumetti Marvel, ma il luogo è probabilmente basato sul Black World of Gorr, che è nella storia delle origini del fumetto di Gorr.

I fumetti descrivono che la spada di Gorr – All-Black the Necrosword – è stato il primo simbionte nell’universo, realizzato dall’ombra della divinità malvagia Knull e dal cadavere di un Celeste.

Poiché la Necrosword incanala l’oscurità in una forma senziente, è anche in grado di garantire al suo proprietario l’uso di mostri ombra.

Inoltre, i fumetti raffigurano anche Gorr che usa la Necrospada per creare una distesa ai margini dello spazio conosciuta come il Mondo Nero di Gorr, un regno senza vita né colore molto simile al Regno delle Ombre.