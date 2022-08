Ci sono alcuni spettacoli che possiedono quel potere. Il potere di mantenere i tuoi bambini fissi e sorridenti allo schermo per ore. Bluey ha quel potere.

Creata da Joe Brumm e prodotta da Ludo Studio, questa serie animata prescolare australiana è stata presentata per la prima volta su ABC Kids nel 2018 e si è rivelata un’esperienza magica per il pubblico più giovane.

Segue la protagonista Bluey, un cucciolo antropomorfo di Blue Heeler di sei anni che vive con la sua famiglia e intraprende avventure regolari. Trattando temi importanti come la famiglia con l’amicizia, è stato ben accolto per i suoi messaggi e molti genitori hanno scoperto che è una visione perfetta per i loro figli o la famiglia.

Fortunatamente ha trovato casa in streaming e l’ultima stagione è disponibile. Quindi, affrontiamo la situazione Disney Plus della stagione 3 di Bluey.

Bluey stagione 3 episodio 2 | Lettore multimediale Disney+ | Studio Ludo | ABC Kids

Altri episodi della terza stagione di Bluey arriveranno su Disney Plus?

Sì, altri episodi della stagione 3 di Bluey devono ancora raggiungere Disney Plus.

The Independent riporta che la stagione 3 verrà rilasciata sulla piattaforma in due parti e la prima è diventata disponibile mercoledì 10 agosto 2022. Quindi, ci sono 25 nuovi episodi attualmente pronti per lo streaming ogni volta che lo desideri.

Tuttavia, una data di uscita per la seconda metà della stagione deve ancora essere confermata. Prevediamo che gli altri 25 episodi verranno aggiunti a Disney Plus nel Regno Unito più avanti nel 2022.

Altri 11 episodi – dopo i 26 iniziali – sono stati rilasciati in Australia a giugno e ce ne sono ancora 15 che devono essere presentati in anteprima lì.

Tuttavia, puoi essere certo che altri Bluey stanno arrivando!

“Voglio fare uno spettacolo che le persone possano guardare come una famiglia”

Parlando con The Independent, il creatore dello show Joe Brumm ha parlato di ciò che lo ha ispirato a realizzarlo:

“Mi piace molto Peppa Pig, ed era la cima del mucchio di quegli spettacoli. Mi è piaciuto molto il modo in cui raccontava storie molto semplici e facilmente riconoscibili su bambini che avevano un vero senso di essere dal Regno Unito, quindi volevo fare qualcosa che avesse un vero senso di essere da Oz. “

Ha aggiunto: “Voglio fare uno spettacolo che le persone possano guardare come una famiglia … qualcosa come i Simpson, dove potresti guardarlo da adulto o forse da un bambino di otto o nove anni. Volevo qualcosa che potevi guardare da adulto e anche da bambino di quattro anni, il che è un bel passo – e cambia la natura dello spettacolo”.

In sostanza, ha pensato che “deve esserci una piccola cosa adorabile… che condividi davvero quando un bambino di quattro anni si siede con i genitori ed entrambi si divertono attivamente a guardare lo spettacolo”.'”

Pokémon: Arceus Chronicles | Trailer ufficiale BridTV 11056 Pokémon: Arceus Chronicles | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/rHimPkAq5V8/hqdefault.jpg 1072274 1072274 centro 13872

Altri spettacoli come Bluey

Se i ragazzi hanno lavorato a tutti i 25 episodi della nuova stagione, ci sono una serie di altri spettacoli che potrebbero essere una sorpresa

Piccoli racconti di Chibi

Patatine fritte e patate

Dottor McStuffins

Eureka!

Peppa Pig

Cucciolo di cane amici

Bluey è ora in streaming su Disney Plus UK.

In altre notizie, “Con man Albuquerque” fa tendenza dopo la scena fondamentale di Better Call Saul