Alden Ehrenreich ottiene un ruolo chiave in “Ironheart” della Marvel

Alden Ehrenreich potrebbe non tornare Guerre stellari in qualsiasi momento nel prossimo futuro, ma va bene perché sembra che abbia appena scambiato il suo blaster per un mantello.

Secondo Deadline, l’attore hotshot è stato appena scelto per la prossima serie Marvel/Disney+ Ironheart. Mentre il suo ruolo viene tenuto nascosto, è stato rivelato che chiunque interpreterà sarà parte integrante dello spettacolo e potenzialmente del MCU in futuro.

Si unisce a Dominique Thorne (Judas and the Black Messiah), che farà il suo debutto formale nel MCU questo novembre in Black Panther: Wakanda Forever.

Manny Montana è stato l’ultimo attore a unirsi alla serie. In allegato alla serie c’è anche Anthony Ramos (Nelle Alture), anche il cui ruolo è tenuto nascosto!

Ross lirico (Questi siamo noi) interpreterà il miglior amico di Williams, mentre Harper Anthony (Chicago Med) interpreta il fratello minore di Williams. C’è anche la possibilità che Sam Jackson possa apparire come Nick Fury.

Cuore di ferro segue Riri Williams (Thorne), un’adolescente genio dell’ingegneria al MIT che costruisce una tuta basata su Iron Man di Tony Stark e indossa il nome di supereroe Ironheart. Il personaggio è stato creato nel 2016 dagli scrittori Brian Michael Bendis e dall’artista Mike Deodato, e successivamente ridisegnato da Eve Ewing e Kevin Libranda.

Sam Bailey e Angela Barnes dirigeranno Ironheart da una sceneggiatura di Chinaka Hodge (Storie incredibili), che è anche il capo sceneggiatore della prima stagione di sei episodi. Anche Zinzi Coogler, Sev Ohanian e il regista di Black Panther Ryan Coogler si sono uniti al team come produttori esecutivi insieme a Kevin Feige, Louise D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum e Zoie Nagelhout.

