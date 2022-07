Aiutarti a dire “Ciao…”

Nuovi emoji, adesivi e filtri celebrano Obi-Wan Kenobi

Certo, è la gif che continua a dare. Il meme di Obi-Wan Kenobi, “Hello there…”, sta vivendo alla grande sulla scia delle serie limitate e consente a tutti coloro che si sono divertiti a vedere di più il nostro mentore di continuare a celebrare “The Negotiator”.

Inoltre, due dei miei preferiti sono (poiché riconosco che molti, molti handle li hanno pubblicati):

E…

Ma sto divagando.

Dopotutto, un saggio Jedi una volta disse:

Mantieni la concentrazione qui e ora, dove dovrebbe. Qui-Gon Jinn

Nel frattempo, e per aiutare quella concentrazione sui momenti effimeri che compongono i social media, Lucasfilm ha recentemente lanciato alcuni “flair” sui social media con il nostro Maestro Jedi preferito e l’equipaggio.

Ci sono tre nuove funzionalità: adesivi, emoji di Twitter e un filtro AR.

Star Wars.com spiegato:

Darth Vader

Vai su Giphy.com/StarWars per adesivi animati e GIF che puoi aggiungere a foto e altro ancora. Scegli tra uno zio Owen che disapprova, le allegre Leia e Lola, lo stesso Maestro Jedi barbuto e altri, tutti illustrati dal famoso artista Truck Torrence, oltre a clip dello spettacolo. Dai vita all’adorabile droide di Leia con questo filtro AR ufficiale. Scatta foto del droide sulla scrivania dell’ufficio, con il gatto di famiglia o posa con lei per un selfie. Continua la conversazione su Obi-Wan Kenobi con stile! Goditi gli emoji di Obi-Wan, Darth Vader e molti altri con i seguenti hashtag

#Obi-Wan Kenobi

#DarthVader

#PiccolaLeia

#Quinto Fratello

#Reva

#GrandInquisitore

#Spada laser

#NedB

#LolaDroid

#Talà

#HajaEstree

#KawlanRoken

#PiccoloLuca

#ZioOwen

#Zia Berù

Quindi, dai, fa capolino. Dai un’occhiata alle nuove cose sui social media; ora hai un sacco di nuovi modi per raggiungere e dire “Ciao”.

Infine, tienilo qui per gli aggiornamenti su tutto ciò che riguarda Star Wars, qui su The DisInsider.

