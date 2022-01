Adattamento anime di Twisted Wonderland rivelato dalla Disney

La Disney ha appena rilasciato il gioco per cellulare “Twisted Wonderland” in Nord America, ma sapevi che c’è anche un adattamento anime in lavorazione?

Ci sono state alcune grandi mosse in corso nel settore degli anime nel 2021, con Crunchyroll acquistato da Sony Funimation Group e Netflix che ha iniziato a trasmettere in simultanea ogni settimana.

Tuttavia, sembra che la stessa Disney stia iniziando a fare scalpore nel mondo degli anime, concentrandosi in particolare sul loro gioco per cellulare “Twisted Wonderland”.

Twisted Wonderland è un gioco per cellulare giapponese creato da Aniplex e Walt Disney Japan che è stato rilasciato su iOS e Android il 18 marzo 2020.

Questa settimana, il gioco è finalmente arrivato come localizzazione inglese negli Stati Uniti e in Canada. Tuttavia, è stato recentemente annunciato che il franchise di Twisted Wonderland riceverà anche un adattamento anime!

Di cosa parla Twisted Wonderland?

Nel videogioco Twisted Wonderland, i giocatori controllano un giovane chiamato Yu (nome predefinito), che viene improvvisamente trasportato in un mondo magico.

Arriva alla misteriosa scuola di addestramento magico chiamata “Night Ravens College”, dove viene presentato al preside e agli studenti di rango più alto.

I dormitori della scuola, i temi, gli eventi e persino i personaggi sono rappresentazioni sciolte di vari famosi franchise Disney.

Ad esempio, Azil Ashengrotto dai capelli d’argento è ispirato a Ursula della Sirenetta, mentre Riddle Rosehearts dai capelli rossi è basato sulla Regina di Cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie.

House Heartslabyul – La regina di cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie

Casa Savanclaw – Cicatrice da Il Re Leone

Casa Octavinelle – Ursula da La Sirenetta

Casa Scarabia – Jafar di Aladino

Casa Pomefiore – La regina cattiva di Biancaneve

Casa Ignihyde – Ade di Ercole

House Diasomnia – Malefica della Bella Addormentata

Lo staff del Night Raven College include personaggi ispirati ai titoli di Cenerentola, La bella e la bestia e La principessa e il ranocchio.

Il gioco è stato creato da Yana Toboso, nota per aver scritto la famosissima serie manga Black Butler.

È stata confermata una data di uscita per l’anime?

Al momento in cui scrivo, né Disney né Aniplex hanno rivelato una data di uscita ufficiale per la serie anime di Twisted Wonderland.

In effetti, sono stati rivelati pochissimi dettagli; con la pagina Twitter di Walt Disney Japan che condivide solo il poster promozionale ufficiale online. Ciò include lo studio di animazione, lo staff di produzione, il cast vocale o persino il design dei personaggi.

Tuttavia, possiamo fare una previsione estremamente anticipata sulla base del programma di produzione di un altro titolo anime Disney, la serie Star Wars: Visions recentemente rilasciata.

Sebbene questo particolare spettacolo fosse una serie antologica di varie società di produzione, piuttosto che uno studio, segna l’unico altro grande progetto anime originale Disney.

Sulla base dell’annuncio di Twisted Wonderland e del programma di produzione di Star Wars: Visions, una finestra di anteprima mirata potrebbe cadere nell’autunno 2022.

Twisted Wonderland sarà probabilmente disponibile esclusivamente per lo streaming attraverso la piattaforma di streaming Disney Plus, quindi non aspettarti che la serie venga trasmessa in simultanea su piattaforme come Crunchyroll, Funimation, Netflix o Amazon Prime.

In lavorazione anche una serie manga originale…

È interessante notare che anche una serie manga originale basata sul mondo di Twisted Wonderland ha iniziato la serializzazione nel marzo 2021 sulla rivista Square Enix Monthly G Fantasy.

Il primo volume “Disney Twisted-Wonderland The Comic: Episode of Heartslabyu” è stato rilasciato a marzo, ed è una rivisitazione dell’arco narrativo di Heartslabyu. La serie è scritta da Wakana Hazuki e illustrata da Sumire Kowono.

È in lavorazione anche una light novel, con Anime News Network che ha recentemente condiviso che “Disney Twisted-Wonderland Episode 1: Shinku no Bо̄kun (The Crimson Tyrant)” sarà spedito il 18 marzo 2022.

L’arco ha anche recentemente ricevuto il suo teaser trailer attraverso il canale YouTube di Aniplex, vedi sotto:

