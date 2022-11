A quando l’ultimo episodio della miniserie?

Il Babbo Natale preferito da tutti, Scott Calvin, è ufficialmente pronto a ritirarsi nel nuovo spettacolo Disney+, I Babbo Natale! Tim Allen riprenderà il suo ruolo dai primi tre Il Babbo Natale film per ritrarre ancora una volta il grande uomo in rosso. Ma questa volta è pronto a cedere il testimone a qualcuno di nuovo.

Quando riprendiamo nella miniserie, Scott è ancora appassionato del suo lavoro come Old St. Nick. Ma parte di quella passione non c’è più durante le vacanze poiché la popolarità del Natale sta vedendo diminuire, il che non è una buona notizia per la sua magia di Babbo Natale, secondo Disney +. Dopo una corsa di 30 anni, Scott è pronto a cedere la responsabilità a qualcun altro in modo da poter trascorrere più tempo con la sua famiglia. Ma chi sarà abbastanza degno?

Ad unirsi ad Allen per riprendere i loro ruoli ci sono Eric Lloyd, Elizabeth Mitchell e David Krumholt. Alcuni nuovi attori verranno introdotti nel franchise, tra cui Elizabeth Allen-Dick, Kal Penn, Rupali Redd, Austin Kane, Devin Bright e Matilda Lawler.

Mentre c’è tempo tra la premiere della serie e quando è programmato il suo finale, ti consigliamo di segnare i tuoi calendari in modo da non perderlo!

Quando è l’ultimo episodio di I Babbo Natale su Disney+?

La serie limitata non è molto lunga, quindi l’attesa tra la prima e il finale non sarà troppo lunga! L’ultimo episodio è pronto per essere rilasciato Mercoledì 14 dicembre su Disney+. La stagione di sei episodi debutterà mercoledì 16 novembre con i primi due episodi, seguiti da una nuova puntata settimanale fino al finale.

Se non disponi del servizio di streaming+, dovrai assolutamente essere abbonato per guardare lo spettacolo! Puoi acquistare Disney + per $ 7,99 al mese, che includerà I Babbo Natale. Se vuoi di più, ci sono anche due opzioni Disney Bundle.

Puoi ottenere il primo che include Disney+ (senza pubblicità), Hulu (con pubblicità) ed ESPN+ (con pubblicità) per $ 13,99 al mese. L’altro pacchetto costa $ 19,99 al mese e include Disney+ (senza pubblicità), Hulu (senza pubblicità) ed ESPN+.

I Babbo Natale debutterà mercoledì 16 novembre su Disney+.