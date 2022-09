A che ora verrà trasmessa la premiere della stagione 31 di Ballando con le stelle su Disney+ stasera? (19 settembre)

BALLANDO CON LE STELLE – “’80s Night” – La sala da ballo è radiosa e tubolare per “’80s Night” quando 12 coppie di celebrità e ballerini professionisti competono per la quinta settimana dal vivo per la stagione 2020, LUNEDI’, OTTOBRE. 12 (20:00-22:00 EDT), su ABC. (ABC/Eric McCandless) BALLANDO CON LE STELLE

Ballando con le stelle stasera si torna sui nostri schermi! Questa stagione è diversa da tutte le altre che abbiamo visto prima. Per cominciare, la serie di gare di ballo non andrà in onda nemmeno su ABC. Invece, sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma Disney+, la sua nuova casa ufficiale. Detto questo, a che ora sarà il Ballando con le stelle streaming della prima stagione 31? È dal vivo? Possiamo andare avanti o indietro velocemente? Ecco cosa sappiamo!

Prima di entrare nei dettagli della messa a punto, dobbiamo anche sottolineare che un altro motivo per cui questa stagione sarà così diversa sono i concorrenti. Per la prima volta abbiamo un influencer di TikTok in competizione, così come altri nomi meno conosciuti. È sicuro da dire Ballando con le stelle questa volta si rivolge a un pubblico diverso. Ma funzionerà a suo favore o contro?

Chi gareggerà nella stagione 31 di Ballando con le stelle?

In questa stagione, vedremo le seguenti stelle ballare sulla pista da ballo:

Giuseppe Baena

Selma Blair

Wayne Brady

Sam Campione

Carlo D’Amelio

Heidi D’Amelio

Jessie James Decker

Trevor Donovan

Daniele Durant

Teresa Giudice

Vinny Guadagnino

Cheryl Ladd

Jason Lewis

Jordin Scintille

Gabby Windey

I partner di ballo per queste stelle sono già stati annunciati. Scopri le squadre, QUI.

Che ora è Ballando con le stelle stagione 31 su Disney+ stasera?

L’episodio sarà trasmesso in streaming alle 20:00 ET sulla piattaforma Disney+. E sì, la puntata sarà in diretta. Come potrebbe funzionare? Dovremo sintonizzarci e vedere! Ma, per quanto riguarda il voto, i residenti di tutti i fusi orari degli Stati Uniti e del Canada possono votare mentre guardano dal vivo. E non dimenticare di controllare a che ora verrà trasmessa la premiere in streaming dove vivi. Se ti trovi sulla costa occidentale, ad esempio, puoi trasmettere in streaming già alle 17:00 PT. A che ora inizierà la nuova stagione dove vivi?

Poiché lo spettacolo sarà in diretta, non saranno disponibili funzionalità di inoltro o riavvolgimento.