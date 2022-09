A che ora uscirà Hocus Pocus 2 su Disney+?

Sorelle, radunatevi! È ora! Be ‘quasi. L’attesissimo Hocus Pocus 2 è quasi in mezzo a noi e non vediamo l’ora! Da quando la Disney ha annunciato l’arrivo di un sequel dell’amato classico di Halloween del 1993, abbiamo atteso con impazienza la sua uscita.

Le sorelle Sanderson, Winnie, Mary e Sarah, torneranno a causare il caos ancora una volta a Salem. Il film riprenderà 29 anni dall’ultima volta che qualcuno ha acceso la Candela della Fiamma Nera e ha resuscitato le streghe malvagie. Ora sono tornati per vendicarsi. Spetteranno a tre studenti delle scuole superiori trovare un modo per fermarli prima della mezzanotte di All Hallow’s Eve.

Ovviamente i membri del cast originale Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker torneranno per riprendere i loro ruoli iconici rispettivamente di Winifred “Winnie” Sanderson, Mary Sanderson e Sarah Sanderson. Sembra che Winnie avrà bisogno ancora una volta dell’aiuto del suo ex mentre Doug Jones interpreta ancora una volta il ruolo del simpatico zombi William “Billy” Butcherson.

La produzione ci introdurrà ad alcuni nuovi membri del cast, inclusi i tre studenti delle scuole superiori incaricati di fermare le sorelle. Whitney Peak nei panni di Becca, Belissa Escobedo nei panni di Izzy e Lilia Buckingham nei panni di Cassie assumono ruoli importanti. Nel cast anche Hannah Waddingham nei panni di The Witch e Sam Richardson nei panni di Gilbert.

Sono sicuro che sei eccitato quanto noi per avere più storie con le famigerate streghe! Quindi, quando è necessario impostare quegli allarmi?

A che ora esce Hocus Pocus 2?

Hocus Pocus 2 uscirà venerdì 30 settembre su Disney+. Potrai iniziare a guardare il film alle 00:00 PT / 3:00 ET. Non è molto tardi per quelli sulla costa occidentale. Ma quelli sulla costa orientale avranno una lunga notte davanti, se scegli di stare sveglio!

Quanto costa Disney+?

Il sequel non uscirà nelle sale e non sarà disponibile per lo streaming su nessun altro servizio. Se non hai Disney+, ne avrai sicuramente bisogno! Quindi ti starai chiedendo quanto costa abbonarsi al servizio di streaming.

Ecco le opzioni del piano di abbonamento:

Disney+ – $ 7,99/mese

Disney+ – $ 79,99/anno

Pacchetto Disney (Disney+, Hulu con annunci ESPN+) – $ 13,99/mese

ESPN+) – $ 13,99/mese Pacchetto Disney (Disney+, Hulu senza pubblicitàESPN+) – $ 19,99/mese

Hocus Pocus 2 inizia lo streaming venerdì 30 settembre alle 00:00 PT / 3:00 ET su Disney+.