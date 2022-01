A che ora escono i nuovi episodi de Il libro di Boba Fett?

Boba Fett (Temura Morrison) in THE BOOK OF BOBA FETT di Lucasfilm, in esclusiva su Disney+. © 2021 Lucasfilm Ltd. & ™. Tutti i diritti riservati.

I fan sono pronti per l’azione per continuare in un nuovissimo episodio di Il libro di Boba Fett. Che ora è Il libro di Boba Fett episodio 2 in uscita stasera su Disney+ e come puoi guardarlo? Di seguito condividiamo tutti i dettagli che devi sapere sulla nuova entusiasmante serie!

Solo il primo episodio di Il libro di Boba Fett è uscito proprio ora su Disney+ e ha portato azione e mistero, proprio come aveva promesso. L’episodio 2 esce stasera (o domani mattina, a seconda del fuso orario) e non vediamo l’ora che la storia continui. Ci sono anche molte sorprese stuzzicate in vista.

Quanti episodi ci sono nella prima stagione di The Book of Boba Fett?

La prima stagione dovrebbe includere solo sette episodi. Devo ammettere che è deludente che lo show non durerà almeno 10 episodi nella sua prima stagione, ma crediamo fermamente nella qualità rispetto alla quantità. L’ultimo episodio è previsto per la prima volta il 9 febbraio 2022.

Quando escono gli episodi de Il libro di Boba Fett?

L’episodio 3 sarà presentato in anteprima su Disney+ mercoledì proprio a mezzanotte (00:01) PT, se sei orientale (ET), sono le 3:00 per te e le 2:00 se centrale (CT). Ciò significa che starai alzato fino a tardi o molto presto, a seconda del tuo fuso orario! Trasmetterai in streaming l’episodio non appena sarà disponibile nel luogo in cui vivi o aspetterai di trasmetterlo in streaming più avanti nel corso della giornata? Come ti senti riguardo alle uscite di mercoledì, sembra essere il giorno più popolare per i contenuti Disney+.

Tutti i prossimi episodi saranno disponibili alle 00:01 PT/3 am ET di mercoledì e le date degli episodi sono:

Episodio 2, 5 gennaio

Episodio 3, 12 gennaio

Episodio 4, 19 gennaio

Episodio 5, 26 gennaio

Episodio 6, 2 febbraio

Episodio 7, 9 febbraio

Ti è piaciuto il pilota? Cosa pensi che succederà dopo? Un solo modo per scoprirlo, non perderti il ​​nuovissimo episodio di stasera!