A che ora è disponibile lo streaming gratuito di Eternals su Disney+?

AGGIORNARE: Eterni sarà gratuito per lo streaming su Disney+ con il tuo abbonamento regolare a partire dal 12 gennaio 2022.

I contenuti Marvel sono stati ai massimi livelli quest’anno e non si fermeranno presto. L’arrivo del Eterni è qui e la grande domanda della settimana è: sarà disponibile sul piccolo schermo, sul grande schermo o su entrambi? Ecco cosa devi sapere sul Eterni film.

Abbiamo visto il debutto di WandaVision, Falcon e il Soldato d’Inverno, Loki, Vedova Nera e Shan-Chi, tutto in un anno e il team ai Marvel Studios è tutt’altro che finito. Inoltre, abbiamo l’arrivo di un nuovissimo set di supereroi che presto giocherà un ruolo importante nella Fase Quattro.

Anche la regista vincitrice di Oscar Chloe Zhao fa il suo debutto nel MCU, cosa che dopo aver visto la notizia mi ha reso ancora più entusiasta di vedere cosa potrebbe portare in questo universo. Il suo cinema ha un modo di umanizzare le cose in un modo per renderle riconoscibili e dipinge un bellissimo quadro letteralmente e psichicamente. Può infondere una luce diversa nell’MCU? Il tempo lo dirà.

Il cast da cima a fondo in questo film è ASSURDO. Abbiamo Angelina Jolie, Kit Harrington, Richard Madden, Salma Hayek, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry solo per citarne alcuni.

Puoi trasmettere in streaming Eternals online da casa?

Sfortunatamente no. La Disney sta seguendo lo stesso percorso con cui hanno fatto Shan-Chi e rendendolo disponibile solo nei cinema. Una cosa a cui prestare attenzione è un botteghino poco brillante, che potrebbe far cadere il film in anticipo e anche a un costo aggiuntivo.

Tuttavia, il periodo di wche vedremmo il film cadere su Disney+ è di circa due mesi se seguisse la stessa serie di Shang-Chi e il lato positivo sarebbe stato rilasciato gratuitamente sulla piattaforma di streaming.

Eterni uscirà nelle sale il 5 novembre 2021.