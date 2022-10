A che ora è Ballando con le stelle stasera, 17 ottobre? (Come guardare)

Il ballo di fine anno continua stasera con una nuova puntata di Ballando con le stelle. Ora che ci sono meno squadre in competizione, lo farà DWTS iniziare in un altro momento? Che ora è Ballando con le stelle stagione 31 episodio 5 stasera, 17 ottobre? Di seguito, condividiamo tutto ciò che devi sapere, comprese le squadre rimaste e come guardare l’episodio per non perderlo.

Spoiler avanti se non sei coinvolto nella serie di concorsi Disney+.

La scorsa settimana, su DWTS, era la notte Disney! Abbiamo avuto modo di assistere a spettacoli di danza sulle canzoni dei nostri film Disney preferiti, qual è stato il tuo preferito? Alla fine della serata, Sam e Cheryl sono stati eliminati. Ciò lascia le seguenti squadre ancora in corsa:

Ballando con le stelle stagione 31 squadre rimanenti

Gabby e Val

Charlie e Marco

Wayne e Witney

Trevor ed Emma

Daniele e Britt

Shangela e Gleb

Selma e Sasha

Heidi e Artem

Giordano e Brandon

Vinny e Koko

Jessie e Alan

Giuseppe e Daniella

Qual è la tua squadra preferita? Li amo tutti! Ma, se dovessi sceglierne solo uno, sono Joseph e Daniella. Non vedo l’ora di vedere come se la caverà il duo stasera! Il che ci porta al tema.

Ballando con le stelle stagione 31 settimana 5 tema

Qual è il tema di stasera Ballando con le stelle episodio? È “L’anno più memorabile”, quindi aspettati che le cose diventino molto, molto emotive. In “Most Memorable Year”, le celebrità concorrenti ballano su una canzone che rappresenta il loro anno più memorabile. Inoltre, un altro episodio di DWTS andrà in onda su Disney+ domani, 18 ottobre, e il tema è la notte del ballo.

A che ora è Ballando con le stelle stasera? (17 ottobre)

L’episodio di stasera sarà trasmesso in streaming alle 20:00 ET solo sulla piattaforma Disney+. Come tutti gli episodi di questa stagione, la settimana 5 sarà trasmessa in diretta. I residenti nei fusi orari degli Stati Uniti e del Canada possono votare mentre guardano. Se ti perdi l’episodio dal vivo, verrà aggiunto alla libreria Disney+.