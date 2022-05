7 spettacoli in arrivo su Disney+ nell’estate 2022: Love, Victor e altro ancora

Disney+ ha una line-up estiva fitta con più di un’attesissima uscita in arrivo sullo streamer nei prossimi mesi.

Alla fine di maggio, Obi-Wan Kenobi finalmente farà il suo debutto. La serie, che vede protagonista Ewan McGregor nel ruolo del protagonista, riunisce i fan di Star Wars con il Cavaliere Jedi dieci anni dopo che si è scontrato con Anakin Skywalker in una battaglia che ha ridotto a brandelli la loro relazione.

Sappiamo che i due combatteranno di nuovo in quella che può essere solo una sequenza epica nella serie ora che Anakin è diventato il Signore dei Sith Darth Vader.

Anche sul ponte questa estate è Con affetto, Vittorio. La serie doveva originariamente essere presentata in anteprima su Disney+ prima di essere spostata su Hulu a causa della sua maturità. L’affermazione era che il suo contenuto non si adattava allo stendardo adatto alle famiglie di House of Mouse nonostante la sua valutazione TV-14 non rientrasse nei limiti dell’indennità di valutazione dello streamer.

Mentre si potrebbe indicare la presenza dell’alcol e dei personaggi adolescenti dello show che esplorano la loro sessualità, non si può trascurare che Victor, il protagonista della serie, era un ragazzo adolescente nel mezzo di un risveglio gay. Molti credono che questo sia stato il motivo del trasferimento, a prescindere da quanto dichiarato ufficialmente.

Ora che Disney+ non può più nascondersi dietro il proprio brand family friendly a causa della presenza delle ex serie originali Netflix che la compongono La saga dei difensori (che sono tutti classificati TV-MA e hanno richiesto un aggiornamento al controllo genitori), Con affetto, Vittorio si sta dirigendo verso la piattaforma.

Ciò è probabilmente dovuto anche alle critiche mosse dalla Disney a causa della mancanza di opposizione pubblica da parte della società al disegno di legge HB 1557 della Florida, comunemente denominato disegno di legge “Don’t Say Gay”. Dopo il contraccolpo, il CEO della Disney Bob Chapek è stato più aperto sulla posizione e la posizione dell’azienda nel supportare la comunità LGBTQ+ in generale e all’interno della famiglia Disney.

Ma, a prescindere dal perché Con affetto, Vittorio farà la sua prima su Disney+, è una vittoria che lo spettacolo sarà finalmente portato sullo streamer. Ecco l’elenco completo degli spettacoli in arrivo su Disney+ nell’estate 2022, comprese le date della prima, il conteggio degli episodi, il cast, le sinossi e altro ancora!

Spettacoli in arrivo su Disney+ nell’estate 2022

Spettacoli in arrivo su Disney+: Obi-Wan Kenobi

Data della prima: venerdì 27 maggio

Conteggio episodi: La serie ha un totale di sei episodi. I primi due verranno presentati in anteprima, quindi lo spettacolo si sposterà al mercoledì 1 giugno, rilasciando un episodio a settimana fino al termine della sua corsa di sei episodi il 22 giugno.

Lancio: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Grant Feely, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Indira Varma, Kumail Nanjiani, O’Shea Jackson, Jr., Rupert Friend, Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie

Sinossi:

Obi-Wan Kenobi avviene un decennio dopo Star Wars: La vendetta dei Sithgli eventi. Obi-Wan si è nascosto, cercando di stare un passo avanti all’Impero che è deciso a spazzare via tutti i Jedi rimasti e coloro che potrebbero salire all’ordine se adeguatamente addestrati.

Determinato a proteggere Luke Skywalker, il Cavaliere Jedi vorrebbe insegnargli ciò che non è riuscito a instillare in suo padre, Anakin. Ma, per farlo, dovrà ricevere la benedizione dello zio del ragazzo, Owen, che non arriverà presto. Soprattutto, con l’Inquisitore Reva che lavora per rintracciare Obi-Wan al servizio della missione di Darth Vader per finire ciò che ha iniziato.