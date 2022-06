5 programmi e film Disney+ da guardare a giugno 2022 (e 3 da saltare)

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) e la sua eopie in una scena di OBI-WAN KENOBI di Lucasfilm, in esclusiva su Disney+. © 2022 Lucasfilm Ltd. & ™. Tutti i diritti riservati.

Cosa si unisce alla piattaforma di streaming Disney+ questo mese? Le nostre esigenze di intrattenimento saranno soddisfatte o dovremmo iniziare a cercare nuovi programmi e film su un altro servizio? Non preoccuparti, forniamo un rapido elenco di programmi e film Disney+ da guardare (e saltare) a giugno 2022 per non perderti nulla.

Sarò il primo ad ammettere che, per quanto ami i contenuti Disney (soprattutto i film, la Marvel e Star Wars), la piattaforma di streaming non ha tanti contenuti come i concorrenti. Netflix, HBO Max e Hulu hanno molto per tenerci occupati. Per non parlare del fatto che questi servizi rilasciano anche nuovi contenuti più frequentemente di quanto non faccia Disney+. Tuttavia, quando Disney+ ci darà una nuova serie o un nuovo film, sai che sarà davvero sorprendente. Bene, per la maggior parte!

La cosa che amo di più di Disney+ sono i contenuti Marvel e Star Wars, alcune delle migliori serie televisive! Attualmente, Obi-Wan Kenobi ha tutta la nostra attenzione. E, proprio prima Obi-Wan Kenobi, tutto ciò a cui tenevamo era Cavaliere della Luna. Allora, qual è il prossimo? Cosa possiamo aspettarci questo mese al di fuori dei mondi Marvel e Star War?

Programmi e film Disney+ da guardare (e saltare) a giugno 2022

Ecco cosa guardare questo mese:

Obi-Wan Kenobi, i nuovi episodi continueranno fino a giugno, sono disponibili per lo streaming il mercoledì.

Signora Marvel, la nuova serie Marvel trasmette in streaming il suo primo episodio l’8 giugno, non mancate!

Anche l’8 giugno, assicurati di guardare Scorpione ultravioletto e nero, Il nuovo supereroe della Disney.

Il 10 giugno, streaming Oltre l’infinito: Buzz e il viaggio verso l’anno della luce prima dell’uscita del film il 17 giugno.

Doctor Strange nel multiverso della follia fa il suo debutto su Disney+ il 22 giugno. Spero che non ve lo siate perso nelle sale, il grande schermo offre la migliore esperienza. Ma, se lo hai fatto, sarai presto in grado di trasmetterlo in streaming.

Ecco cosa saltare questo mese:

Trevor il musical, 24 giugno. Ascolta, non so voi, ma ho avuto problemi con i musical in questi giorni. Semplicemente non lo fanno per me, ma ehi, sentiti libero di guardare se sei un fan!

Re riscatto, che trasmette in streaming il 17 giugno, semplicemente non è ciò che cercano gli abbonati Disney+. Il pubblico di destinazione è per gli adulti, quindi i bambini e le famiglie possono sicuramente saltare questo.

Grosso colpo scende anche il 17 giugno e, per gli stessi motivi di Re riscatto, Non lo consiglio.

Cosa trasmetterai in streaming (e salterai) su Disney+ questo mese?