5 personaggi Tales of the Jedi aggiunge più profondità nella sua prima stagione

Racconti di Jedi è stato lanciato su Disney+. Il tanto atteso progetto animato di Star Wars segue due archi narrativi principali, la caduta del Conte Dooku nel Lato Oscuro e l’addestramento di Ahsoka Tano da parte di Anakin Skywalker.

Dalla premiere dello show il 26 ottobre, i fan di Star Wars in tutto il mondo hanno parlato di quanto la storia abbia aggiunto all’universo in generale.

Ci sono alcuni personaggi in particolare per i quali la storia ha aggiunto più profondità. Continua a leggere per il nostro elenco di cinque straordinarie esplorazioni di personaggi.

Tales of the Jedi aggiunge più profondità a questi cinque personaggi di Star Wars

1. Qui-Gon Jinn

I primi episodi seguono il Conte Dooku, con il primo episodio in particolare che tratta di Dooku mentre addestra un giovane Qui-Gon Jinn. Il giovane Qui-Gon è in realtà doppiato dal figlio di Liam Neeson, Micheál Richardson, un bel tocco dalle persone della LucasFilm.

2. Conte Dooku

Attraverso lo spettacolo, apprendiamo che il conte Dooku era ancora nell’ordine Jedi quando Jinn morì su Nabo. Apprendiamo anche che Dooku ha già parlato con Palpatine fino a quel momento. I primi episodi evidenziano anche il motivo per cui Dooku prende le decisioni che prende quando gli spettatori lo vedono di nuovo nella trilogia prequel. I fan hanno una migliore comprensione del personaggio in generale.

3. Ahsoka Tano

La sequenza di allenamento che i fan possono vedere nell’episodio cinque, quando Ahsoka apprende le mosse che alla fine la salvano durante l’Ordine 66, è stata incredibile da vedere. Lo spettacolo ha messo in evidenza quanto fosse bravo Anakin come mentore, anche se a volte era duro con Ahsoka. Inoltre, vedere Ahsoka al funerale di Padme è stata una buona mossa per collegare la serie di Clone Wars ai film.

4. Yaddle

Bryce Dallas Howard fa un ottimo lavoro interpretando Yaddle nella serie. Il Maestro Jedi è della stessa specie di Yoda ed è visto in La minaccia del Fantasma ma non di nuovo durante la trilogia prequel. Questa serie fa un ottimo lavoro spiegando cosa le succede e fa anche chiedere a tutti perché Yoda parla in modo strano.

5. Mazza Windu

L’ultimo personaggio con un po’ di profondità in più aggiunta alla sua storia della serie deve essere Mace Windu. I fan di Star Wars vedono Windu e Dooku interagire una volta durante i film, ma sembrava sempre che i due si conoscessero in precedenza. La serie risponde a questa domanda con i due che vanno in missione insieme quando sono giovani cavalieri Jedi.

Vediamo un Mace Windu più giovane che, come al solito, è al libro sulle cose e sulla strada per diventare un maestro Jedi.

Racconti di Jedi include sei brevi spettacoli animati su Disney+ e vale sicuramente la pena guardarlo se non l’hai ancora provato! Ci sono anche tantissimi altri programmi e film nuovi su Disney+ che vale la pena guardare.