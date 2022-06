10 fantastici film estivi da guardare su Disney+ nel 2022

L’estate è il momento perfetto per farsi coinvolgere da alcuni dei tuoi film preferiti o scoprirne di nuovi. È particolarmente vero se hai intenzione di trasmetterne alcuni in streaming su Disney+.

Mentre Disney+ è principalmente noto per le sue varie proprietà Disney, ci sono molte altre opzioni per i film estivi. Che tu sia dell’umore giusto per qualcosa di animato, live-action o una combinazione dei due, la piattaforma ha qualcosa per tutti.

Forse stai cercando qualcosa da guardare mentre sei in vacanza o forse stai cercando qualcosa da guardare durante un lungo viaggio. Non importa quello che stai cercando, c’è sempre qualcosa su Disney+ che puoi trasmettere in streaming ed essere in grado di farti sorridere.

Per la maggior parte, questo elenco di 10 film è una combinazione di live-action e animato. È anche quasi completamente privo di sequel, ma parleremo dell’unico sequel all’inizio, quindi se non hai visto il primo film della serie o non lo desideri, non dovrai farlo.

Due film live-action per iniziare la tua lista dei film estivi Disney+

Nessun elenco di film estivi su Disney+ sarebbe completo senza liceo musicale 2. Questo è il secondo film della Liceo Musicale serie e il film urla solo estate. Invece di essere ambientato a scuola, l’equipaggio di HSM si dirige al resort. Che si tratti di trovare un lavoro o di divertirsi al sole, ogni membro è alla ricerca di un modo per migliorare la propria estate.

Naturalmente, il momento clou di liceo musicale 2 sono le canzoni in particolare “What Time Is It” che è una canzone estiva essenziale. Poi c’è “Gotta Go My Own Way” che è una canzone di rottura così iconica. Non importa per cosa sei dell’umore giusto, non puoi sbagliare se stai cercando un po’ di divertimento estivo con Liceo Musicale.

Per quanto riguarda l’altro film live-action, Tesoro nazionale è perfetto per molteplici ragioni. Non solo Nicolas Cage offre una performance così straordinaria, ma si tratta di rubare la Dichiarazione di Indipendenza che è perfetta per il 4 luglio. Insieme all’azione e all’avventura, è abbastanza per invogliare anche gli amanti non Disney.

L’estate è fatta di avventure e quale avventura migliore di una caccia al tesoro? Anche se non riesci a trovare nessun tesoro nel tuo giardino o oltre, puoi cadere in tutto il divertimento e l’eccitazione Tesoro nazionale per riempire il vuoto.