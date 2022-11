Spirited rende omaggio a Michael Gagnon

Dicembre si avvicina rapidamente e i vari servizi di streaming sono impegnati a distribuire la loro lista di film festivi per aiutare a far entrare i fan nello spirito natalizio.

Apple TV+ si è unita quest’anno con il suo ultimo sforzo, Spirited, una rivisitazione inventiva e musicale di A Christmas Carol con Ryan Reynolds e Will Ferrell alla guida del cast costellato di star.

Tuttavia, nonostante l’adattamento sfacciato e umoristico del film del lavoro di Charles Dickens, Spirited si prende anche un momento per riflettere mentre rende un amorevole omaggio a Michael Gagnon.

Spirited rende un commovente omaggio a Michael Gagnon

Dopo un divertente gioco di un film di Natale e diversi brani musicali toccanti, Spirited si prende un momento per rendere omaggio a un membro molto amato della sua troupe cinematografica.

Dopo che il film ha regalato ai fan una ripresa di That Christmas Morning Feelin’ durante la sua prima serie di titoli di coda, sullo schermo appare un intertitolo accorato che presenta il messaggio:

“In amorevole memoria di Michael Gagnon.”

Vivace © Apple TV+

Spiegato il tributo di Spirited

Michael Gagnon era un camionista che appare nei titoli di coda come co-capitano dei trasporti di Spirited.

Come spiega il suo necrologio su EverLoved.com, Gagnon è nato il 23 giugno 1972 e ha vissuto a Watertown, una città situata nella zona di Greater Boston, dove è stato girato Spirited.

Gagnon è tragicamente scomparso il 22 settembre 2021, all’età di soli 49 anni.

La sua morte è avvenuta durante il programma di produzione di Spirited, che ha avuto luogo tra luglio e ottobre di quell’anno.

Michael lascia la sua amorevole compagna Melanie Guarino, quattro figli: Danielle, Katie, Amanda e Christopher, cinque nipoti e i suoi fratelli Paul e Brian.

Il 27 settembre 2021 si è svolto un servizio funebre privato per Michael nella parrocchia di San Patrizio.

Vivace © Apple TV+

L’altro lavoro di Michael Gagnon nell’industria cinematografica

Oltre a lavorare su Spirited, Michael Gagnon è accreditato come pilota in altri due film, vale a dire Ted del 2012 e il film Netflix del 2021 Don’t Look Up.

Entrambi i film sono stati girati a Boston e dintorni, dove risiedevano Gagnon e la sua famiglia.

Vivace © Apple TV+

Spirited è ora disponibile per lo streaming su Apple TV+ dopo essere stato rilasciato il 18 novembre 2022.

