Spiegazione del finale di tanto in tanto: chi ha ucciso chi?

Nota del redattore: quanto segue contiene spoiler per il finale di stagione della serie AppleTV+, Now and Then.

Nell’anno 2000, sei amici che si diplomano al college decidono di passare l’ultima notte insieme a festeggiare sulle spiagge di Miami. Alessandro (Jorge Lopez) e la sua ragazza, Ana (Alicia Jaziz), hanno in programma di lavorare insieme per portare Ana alla Casa Bianca, mentre l’obiettivo principale di Alejandro è assicurarsi che loro sei rimangano sempre amici. Studente pre-med Marcos (Jack Duarte) e l’amore della sua vita, Sofia (Alicia Sanz), hanno in programma di viaggiare insieme per il mondo. Timido Pedro (Dario Yazbek Bernal), la cui madre è un’impiegata della famiglia di Alejandro, resta fuori dalla mischia il più possibile. E l’aspirante regista Daniela (Miranda de la Serna) sta documentando la loro serata e la loro vita per i suoi futuri documentari. È tutto molto divertente finché Ana non decide di dosare le birre di tutti, cosa che fa svenire Alejandro sulla spiaggia. Nella fretta di raggiungere l’ospedale per salvare Alejandro, il gruppo ha un brutale incidente d’auto con un altro veicolo in cui una giovane madre, Jessica (Ella Galt), è gravemente ferito. Spaventati da ciò che potrebbe accadere loro, truccano l’incidente in modo che sembri che Alejandro ora morto stesse guidando, e sia lui che Jessica sono morti nell’incidente. Costoro Daniela a distruggere il suo filmato della serata. Quando i detective Sullivan (Željko Ivanek) e Flora (Rosie Perez) arrivano, sanno che sulla scena c’è molto di più di un semplice incidente d’auto.

VIDEO DEL COLLIDER DEL GIORNO

Vent’anni dopo, è chiaro che gli amici non si sono mai ripresi da quella notte. Di tanto in tanto racconta la storia di tutte le persone coinvolte, e poi di alcune. Il giorno della loro riunione al college, i cinque amici sopravvissuti ricevono un messaggio di testo che li informa che qualcuno sa cosa è successo davvero quella notte di 20 anni fa e che avranno bisogno di un milione di dollari da ciascuno di loro. Altrimenti, tutti i loro segreti verranno svelati. Diamo un’occhiata a tutti i personaggi prima di guardare come è finito tutto.

RELAZIONATO: Recensione “Ora e allora”: un thriller misterioso rafforzato da una forte regia e un cast avvincente

Alessandro

Nel 2000, Alejandro aveva tutto. Era un nuotatore stellare, aveva una ragazza amorevole, proveniva da una famiglia benestante in cui la sua famiglia lo adorava assolutamente e aveva cinque migliori amici. Peccato che la sera della laurea sia morto. Sembra che avesse un buon rapporto con i suoi genitori. Tuttavia, con qualche manipolazione, Pedro postumo fece credere ai generosi genitori di Alejandro di aver deluso il figlio.

Daniela

Il senso di colpa della giovane Daniela la travolge e la spinge a fare domanda per fare la tata al vedovo di Jessica e al suo figlio neonato, Hugo. Dopo qualche tempo, Daniela e il vedovo si innamorano e lei diventa una seconda madre per Hugo. Alla reunion dei 20 anni, Daniela (Soledad Villamil) non fornisce molti aggiornamenti sulla sua vita, ma è chiaro che aveva una copia del nastro di quella notte. Alla fine del primo episodio, Daniela viene trovata assassinata nella sua casa, il che spinge Flora a riaprire le indagini sull’incidente d’auto. Un Hugo ormai cresciuto (Matt Mitchell) ha recentemente scoperto esattamente chi era sua “madre” e cosa è successo 20 anni fa.

Sofia e Marco

Il giovane Marcos vuole viaggiare per il mondo con la sua ragazza, Sofia. La notte dell’incidente, è il ricco padre di Marcos (Vincitore Mallarino) che fa sparire tutto a condizione che Marcos si unisca allo studio di chirurgia plastica di famiglia e metta fine alla sua relazione con Sofia. Intanto Sofia (Maribel Verdu) era una volta un’aspirante avvocato, ma la sua vita sembra aver preso una svolta e ha avuto a che fare con molte persone squallide lungo la strada. Quando i due si riuniscono 20 anni dopo, Marcos (Manola Cardona) e Sofia si riuniscono e la loro scintilla è innegabile. Nemmeno l’adorabile fidanzata di Marcos, Isabel (Giovanna Acosta), può impedire il loro ricongiungimento o la spirale discendente di Marcos nelle sue abitudini di droga.

Ana e Pedro

Dopo che una giovane Ana spaventata ha ammesso al giovane Pedro di essere stata lei a dosare le birre, lui giura di proteggerla sempre. Vent’anni dopo, i due si sono sposati e hanno tre figli. Pedro (José Maria Yazpik) è diventato un politico. Attualmente si candida a sindaco anche se sembra che la più esperta politicamente, Ana (Marina di Tavira) sta conducendo lo spettacolo. Tuttavia, Pedro aveva un interesse più che amichevole per Alejandro in passato e i suoi desideri per gli uomini non si sono placati poiché attualmente ha una relazione con il suo manager della campagna, Ernesto (Eduardo Noriega). I genitori di Alejandro hanno finanziato la campagna di Pedro e lo hanno chiaramente sostenuto finanziariamente dalla morte del figlio per colpa. Pedro alimenta il loro senso di colpa per ottenere più soldi ed è chiaramente tutto lacerato da tutti i suoi rapporti con loro, sua moglie, i suoi affari, oh, e quell’unico dettaglio fastidioso che è stato lui a uccidere Jessica per impedirle di parlare come aveva fatto lei sopravvissuto allo schianto iniziale.

Flora e Sullivan

Quando si verifica l’incidente nel 2000, è stato il primo caso di Flora. È accoppiata con l’esperto detective veterano Sullivan, che vuole davvero considerarlo un incidente e farla finita. Sta anche allattando sua moglie attraverso la chemio poiché si trova nelle fasi finali del cancro. Nonostante tutte le prove, il caso si raffredda, grazie ai soldi e all’influenza del padre di Marcos. 20 anni dopo, Flora è diventata la detective principale e Sullivan si è ritirato. Il suo interesse per il caso si rinnova quando Daniela viene ritrovata morta. Ora lei stessa malata di cancro e bilanciando la chemio con il lavoro, Flora è determinata a rinchiudere finalmente il gruppo e buttare via la chiave. Sullivan, anche se in pensione, sente di aver riaperto il caso e la esorta ancora una volta a lasciar perdere.

La fine

C’erano state molte false piste durante la serie su chi avesse ucciso Daniela. Tuttavia, la rivelazione alla fine dell’episodio 7, che era il detective Sullivan il colpevole e che aveva sabotato le indagini è stata davvero scioccante. Belinda, la compagna di Flora (Ella Kweku) aveva appena capito che era lui quando l’ha fatta perdere i sensi. Ma dal momento che Flora è attualmente sotto i ferri per una mastectomia, Belinda è un po’ fregata. Ma su questo torneremo tra un secondo.

Pedro, avendo perso le elezioni, si sta crogiolando e Ana è stufa. Ana e Felix finalmente hanno un confronto sulla loro vita e sul loro matrimonio, e Pedro decide che semplicemente non vuole più farne parte. Mentre rapina il padre di Marcos, Sofia scopre il nastro scomparso di Daniela dalla notte dell’incidente nella sua cassaforte, il che la porta a chiedersi se sia stato lui a uccidere Daniela. Marcos e Sofia portano il nastro ad Ana e Pedro dove decidono tutti di guardarlo insieme in gruppo. Mentre guardano il nastro con orrore, rivivono la notte che ha cambiato le loro vite per sempre. Quando è finita, distruggono il nastro nel microonde. Marcos finalmente affronta suo padre che è infuriato per il fatto che suo figlio e Sofia lo abbiano derubato, e di nuovo dice a Marcos che tutto ciò che ha fatto è stato proteggerlo dopo la morte di sua madre. Marcos decide che è meglio interrompere la sua relazione con suo padre una volta per tutte. Si incontra con Sofia all’aeroporto e lei confessa. Confessa che sono state lei e Daniela a scrivere il messaggio di ricatto e che avrebbe usato i soldi che aveva rubato per ripagare un uomo che aveva derubato. Le dice che non vuole rivederla mai più.

Quando Flora si sveglia dall’operazione, riceve il messaggio urgente di Belinda, ma non riesce a contattarla. Ripercorrendo i passi di Belinda, è in grado di capire che Sullivan non solo ha sabotato le indagini dall’inizio, ma potrebbe anche essere un assassino. Lo affronta a casa sua con la sua pistola, e alla fine confessa che quando sua moglie stava morendo, il padre di Marcos si è avvicinato a lui con un accordo per sbarazzarsi delle prove e lui avrebbe pagato per il trattamento di sua moglie. Vent’anni dopo, chiamò nuovamente Sullivan per sbarazzarsi di Daniela. Ha anche ucciso Belinda e ha gettato il suo corpo nelle Everglades. Poiché Flora si sta ancora riprendendo dal suo intervento chirurgico, sta soffrendo molto e non può competere con Sullivan nel loro confronto. Tuttavia, quando si rende conto che Flora ha subito un intervento di mastectomia, ha pietà di lei e la chiama un’ambulanza prima di decollare nella notte, presumibilmente per non essere mai più visto.

Mentre lo spettacolo finisce, vediamo che Marcos, che è devastato dalla confessione di Sofia, si imbarca da solo su un aereo per la Colombia. Sofia salta su un autobus su una strada verso il nulla dopo aver confessato l’intera verità a Hugo e avergli lasciato i soldi che ha rubato al padre di Marcos. Dopo che uno scandalo ha fatto cadere il sindaco eletto, Pedro è tornato alla ricerca del posto di sindaco e giura di scoprire la verità sulla corruzione nelle campagne. Fa anche visita al suo ex amante, Ernesto. Ana, intanto, decide di annunciare la sua candidatura a governatore. Flora ottiene una piccola soddisfazione nell’arrestare il padre di Marcos, ma il resto del gruppo è praticamente riuscito a farla franca con l’omicidio.

Due anni dopo, Flora viene convocata all’obitorio per identificare un corpo e sussulta quando vede chi è. Dal momento che la serie non è stata ancora rinnovata, questo può essere un segno che la sua carriera è tornata sulla buona strada e c’è sempre un altro mistero da risolvere, oppure è davvero una grande preparazione per una stagione futura.