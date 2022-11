Selena Gomez non ha quasi pubblicato il suo documentario My Mind & Me

“L’onesta verità di Dio, poche settimane fa, non ero sicuro di potercela fare”.

Immagine tramite AppleTV+

Selena Gomez ha rivelato di non aver quasi pubblicato il suo documentario Selena Gomez: La mia mente e io. Sebbene nel corso degli anni si sia registrato un forte aumento del numero di documentari sulle celebrità, il progetto di Gomez si distingue come una delle offerte più sincere di qualsiasi star degli ultimi tempi. Il documentario dovrebbe essere un’esplorazione senza paura e schietta dell’ascesa e della battaglia del cantante “Rare” con la celebrità. In quella che sarà la vetrina più vulnerabile di Gomez fino ad oggi, il documentario racconta alcuni dei momenti più toccanti della sua vita, tra cui la sua diagnosi di lupus, il suo percorso di salute mentale e la diagnosi di bipolarismo, la sua ricerca dell’attivismo e il suo desiderio di usare la sua piattaforma e influenza per il beneficio degli altri.

VIDEO DEL COLLIDER DEL GIORNO

Prima dell’uscita del suo documentario, Gomez ha raccontato di aver esitato a pubblicarlo nel mondo. “Sono solo così nervoso. Poiché ho la piattaforma che ho, è come se mi stessi sacrificando un po’ per uno scopo più grande”, ha detto Gomez in un’intervista a Rolling Stone. “Non voglio che suoni drammatico, ma quasi non l’avrei fatto uscire. L’onesta verità di Dio, alcune settimane fa, non ero sicuro di potercela fare”. La cantante ha aggiunto che voleva che qualcuno le dicesse che era “troppo intenso”, ma invece ha toccato tutti intorno a lei.

Alla fine, il punto di svolta che ha spinto Gomez ad andare avanti è stato quando ha assistito in prima persona alla reazione emotiva del pubblico al suo documentario dopo una proiezione. “Ero tipo, ‘OK, se posso farlo solo per una persona, immagina cosa potrebbe fare.’ Alla fine ci sono andato. Ho solo detto “Sì”. Quando la cantante di “Kill Em with Kindness” ha rivisto il documentario, ha rivelato che “mi ha spezzato il cuore sapendo di essere sempre quella ragazza”. “Vorrei poter abbracciare quella versione di me stessa”, ha detto a Variety. “Ma sento che fosse importante condividerla perché volevo che le persone iniziassero a parlarne”.

RELAZIONATO: Il trailer di “Selena Gomez: My Mind & Me” entra nella vita della superstar multihyphenate

La sua prima incursione in televisione è arrivata come star Barney & amici ma era il suo prossimo lavoro di recitazione che l’avrebbe definita per gli anni a venire. Gomez ha trovato fama mondiale da adolescente nello show di successo del 2007 di Disney Channel I Maghi di Waverly. Immensamente diversificata nel talento, nel corso della sua carriera si è assicurata un successo di massa come cantante, attrice, produttrice e creatrice del marchio di bellezza inclusivo “Rare Beauty”. Durante quel periodo, è diventata una sorta di sostenitrice della conversazione aperta sulla salute mentale e del mostrarsi reciprocamente gentilezza. Forse una delle celebrità più oneste di oggi, l’impatto di Gomez sui fan di tutto il mondo è innegabile e questo documentario si preannuncia come un’altra potente vittoria per la star.

Selena Gomez: La mia mente e io debutta su Apple TV+ il 4 novembre. Puoi guardare il trailer qui.