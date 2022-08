Quanti episodi in Surface su Apple TV+?

Il mondo dello streaming offre al pubblico così tanta scelta che sta diventando sempre più impossibile controllare tutto ciò che vuoi.

Lo scopo del gioco è essere selettivo e alcuni generi hanno semplicemente la precedenza sul resto.

Se ti piacciono i thriller psicologici, è molto probabile che Surface ti abbia completamente catturato dall’inizio.

Creato da Veronica West per Apple TV+, è stato presentato in anteprima a luglio e i fan hanno ricevuto nuove puntate ogni settimana.

A proposito, quanti episodi di Surface ci sono in totale?

Rimorchio di superficie | Apple TV YouTube

Quanti episodi in Surface?

Surface è composto da otto episodi in totale.

L’ottava e ultima puntata sarà presentata in anteprima sulla piattaforma venerdì 2 settembre 2022.

Per coloro che devono ancora sintonizzarsi ma vogliono sapere quanto è lungo il viaggio, lo spettacolo segue il personaggio di Sophie (interpretato da Gugu Mbatha-Raw), che sulla scia di una tragedia personale si ritrova alle prese con una grave perdita di memoria.

Lottando per ricordare cose che le sono successe di recente, si mette al lavoro per portare alla luce ciò che l’ha messa in questa situazione.

Surface è stato rinnovato per la stagione 2?

No, Surface non è stato rinnovato perché è già stato affermato come miniserie.

Essendo una serie limitata, gli sceneggiatori hanno affrontato il progetto come una storia a sé stante, quindi l’episodio 8 offrirà ai fan una conclusione.

superficie | Rimorchio ufficiale | Apple TV+ BridTV 10643 superficie | Rimorchio ufficiale | Apple TV+ https://i.ytimg.com/vi/dH3yylTyB8M/hqdefault.jpg 1042135 1042135 centro 13872

‘In un certo senso è anche questo dono’

Veronica ha recentemente incontrato Screenrant e le è stato chiesto quali sono gli elementi che l’hanno ispirata a portare il progetto sugli schermi:

“Penso che tutto dipenda dalle premesse. Stavo cercando una situazione che potesse condurci lungo percorsi davvero oscuri e tortuosi, e l’idea che il cervello di Sophie sia stato essenzialmente riavviato da questa ferita, è davvero una cosa terribile, ma in un certo senso è anche questo dono”.

Ha aggiunto: “È una seconda possibilità per lei di scrivere tutti i suoi errori o evolversi in un’altra persona ed è una seconda possibilità per tutti coloro che la circondano di plasmare la narrativa della loro relazione in quello che volevano che fosse”.

Non solo, ma “Ora, è qualcosa che può tornare a sembrare disonesto per Sophie mentre la stagione continua”.

Surface è in streaming esclusivamente su Apple TV+.

Mostra tutto

In altre notizie, il conteggio degli episodi della terza stagione di Star Trek: Lower Decks e il programma di rilascio