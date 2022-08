Quanti episodi in Five Days at Memorial? Programma Apple TV+

Il cinema e la TV consentono da tempo ai creativi di far volare la loro immaginazione, mostrandoci mondi così diversi dal nostro. Terre di fantasia e mito. D’altra parte, molti spettacoli e film popolari presentano al pubblico una versione della verità, rivolgendo la loro attenzione a momenti specifici della storia.

L’ultimo a seguire questa ricca tradizione è Five Days at Memorial.

Scritto e diretto da John Ridley e Carlton Cuse, il dramma medico catastrofico è basato sull’omonimo libro del 2013 di Sheri Fink ed esplora l’impatto dell’uragano Katrina e le sue conseguenze su un ospedale locale. L’uragano di categoria 5 ha devastato le comunità nell’agosto 2005 e molti sono morti.

In particolare, questa miniserie che inizierà la prima volta venerdì 12 agosto 2022 si concentra su coloro che si sono trovati intrappolati nel Memorial Medical Center, un vero ospedale di New Orleans.

Promette di essere una televisione avvincente, ma quanti episodi ci sono in Five Days at Memorial?

Cinque giorni al memoriale | Apple TV YouTube | Firma ABC

Quanti episodi in Five Days at Memorial?

Five Days at Memorial sarà composto da otto episodi in totale.

Le prime tre puntate verranno presentate in anteprima su Apple TV+ lo stesso giorno e i singoli episodi saranno presentati in anteprima settimanalmente. Di seguito il palinsesto streaming:

Episodi 1 – 3: venerdì 12 agosto 2022

Episodio 4: venerdì 19 agosto

Episodio 5: Venerdì 26 agosto

Episodio 6: Venerdì 2 settembre

Episodio 7: venerdì 9 settembre

Episodio 8: venerdì 16 settembre

Il progetto è classificato come una miniserie, quindi non c’è motivo di aspettarsi che venga rinnovato per la stagione 2.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Vera Farmiga ha partecipato all’evento Red Carpet “Five Days At Memorial” della Apple TV+ Limited Series alla Directors Guild Of America di Los Angeles! (8 agosto 2022). La serie debutterà il 12 agosto pic.twitter.com/s7kwd4kXOG — il meglio di vera farmiga (@farmigart) 9 agosto 2022

Visualizza Tweet

‘Semplicemente non lascerebbe la mia testa’

Il co-regista della miniserie Carlton ha recentemente incontrato Screenrant e gli è stato chiesto cosa lo avesse spinto a raccontare questa storia:

“Amo la storia e quella è stata davvero la forza trainante. Ho letto il libro di Sheri Fink, e mi è appena entrato in testa, e semplicemente non mi ha lasciato la testa. E ho dovuto aspettare due grandi produttori, Scott Rutan e Ryan Murphy, per ottenere finalmente i diritti”.

Ha continuato: “E poi ho arruolato John Ridley per lavorare con me su di esso e abbiamo collaborato al racconto della storia. È un po’ più drammatico di altre cose che ho fatto, ma non lo so”.

Cinque giorni al memoriale | Rimorchio ufficiale | Apple TV+ BridTV 10868 Cinque giorni al memoriale | Rimorchio ufficiale | Apple TV+ https://i.ytimg.com/vi/Az81r01YwLw/hqdefault.jpg 1052953 1052953 centro 13872

Chi recita nel cast di Five Days at Memorial?

Puoi dare un’occhiata al cast centrale e ai rispettivi ruoli di seguito:

Vera Farmiga nel ruolo della dottoressa Anna Pou

Adepero Oduye nel ruolo di Karen Wynn

Cornelius Smith Jr. nel ruolo del dottor Bryant King

Julie Ann Emery nel ruolo di Diane Robichaux

Cherry Jones nel ruolo di Susan Mulderick

Molly Hager nel ruolo di Virginia Rider

Michael Gaston nel ruolo di Arthur “Butch” Schafer

Joe Carroll nel ruolo di Michael Arvin

Five Days at Memorial è in streaming esclusivamente su Apple TV+.

In altre notizie, quanti episodi ci sono nella stagione 3 di Locke & Key?