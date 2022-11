Quanti episodi ci sono nelle serie Apple TV+?

I fan della pluripremiata serie Netflix del 2018 When Heroes Fly rimarranno indubbiamente affascinati dalla nuova serie drammatica d’azione Echo 3. Sorprendentemente non è una produzione Netflix, la serie è prodotta da Apple TV+.

Con una trama progettata per catturare il pubblico, la serie segue due ex militari alla ricerca di un membro della famiglia scomparso. Naturalmente, gli spettatori vogliono saperne di più su Echo 3, come il numero di episodi e le date di uscita.

Ambientato in Sud America, Echo 3 si svolge attorno ad Amber Chesborough (Jessica Ann Collins), una scienziata di talento dal cuore d’oro. Quando Amber scompare lungo il confine tra Colombia e Venezuela, suo marito Prince (Michiel Huisman) e suo fratello Bambi (Luke Evans) si uniscono per trovarla.