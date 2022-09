Quanti episodi ci sono in See stagione 3? Programma di rilascio esplorato

Con Jason Momoa, See è stato uno degli spettacoli di debutto di Apple TV+ quando il servizio di streaming è stato lanciato nel 2019.

Ora, quasi tre anni dopo, l’affascinante serie di fantascienza è tornata sui nostri schermi per la sua tanto attesa terza puntata.

Naturalmente, i fan sono ansiosi di approfondire la nuova puntata, ma quanti episodi ci sono nella stagione 3 di See?

Vedi la data di uscita della stagione 3 e l’anteprima della trama

La terza stagione di See è arrivata su Apple TV+ venerdì 26 agosto 2022.

Il nuovo capitolo inizia quasi un anno dopo gli eventi della seconda stagione, che ha visto Baba Voss di Momoa sconfiggere il fratello nemico Edo e salutare la sua famiglia per vivere in remoto nella foresta.

Tuttavia, la solitudine di Baba si rivela di breve durata quando viene a sapere che uno scienziato trivantiano ha sviluppato una nuova forma di devastanti armi visive.

Con in gioco il destino di tutta l’umanità, Baba torna a Paya per proteggere ancora una volta la sua tribù.

Quanti episodi ci sono in See stagione 3?

La terza stagione di See sarà composta da otto episodi in totale.

I fan veterani della serie non saranno sorpresi dal conteggio di questo episodio poiché entrambe le stagioni 1 e 2 presentavano lo stesso numero di capitoli.

In linea con il tradizionale programma di rilascio di Apple TV+, la nuova stagione di See verrà rilasciata settimanalmente, il che significa che dopo la sua anteprima il 26 agosto, un nuovo episodio andrà in onda ogni venerdì fino al 14 ottobre.

Il programma completo di rilascio di See stagione 3 è il seguente:

Episodio 1: Heavy appende la testa | 26 agosto

Episodio 2: Attenzione ai lupi | 2 settembre

Episodio 3 | 9 settembre

Episodio 4 | 16 settembre

Episodio 5 | 23 settembre

Episodio 6 | 30 settembre

Episodio 7 | 7 ottobre

Episodio 8 | 14 ottobre

Ci sarà una stagione 4?

No, non ci sarà una quarta puntata di See poiché la stagione 3 è stata confermata come capitolo finale.

Il destino di See è stato confermato da Apple a giugno, quando la spinta al marketing per la stagione 3 ha iniziato a crescere.

Parlando in una dichiarazione, lo showrunner e produttore esecutivo di See, Jonathan Tropper, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di condividere questo epico capitolo finale di ‘See’, che offre tutto il dramma intenso, l’azione avvincente e le sentite emozioni che i fan si aspettano, oltre a quella che pensiamo sia una conclusione profondamente soddisfacente per la nostra storia.

“Costruire un mondo senza vista è stata una sfida particolarmente unica e continua che è stata vinta attraverso la collaborazione appassionata e premurosa di un team diversificato e di talento fenomenale sia davanti che dietro la telecamera.

“Lo spettacolo è stato un monumentale lavoro d’amore per tutte le persone coinvolte e siamo eternamente grati per il modo in cui ‘See’ è stato accolto dagli spettatori di tutto il mondo”.

La terza stagione di See è ora disponibile per lo streaming su Apple TV+ dopo la prima il 26 agosto 2022.

