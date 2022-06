Quanti episodi ci sono in Bottino? Spiegazione del programma di rilascio di Apple TV+

Da quando è stato lanciato per la prima volta nel novembre 2019, Apple TV+ ha lentamente costruito un’impressionante libreria di film e serie TV, molti dei quali presentano alcuni dei più grandi nomi del settore dell’intrattenimento.

La preferita della commedia, Maya Rudolph, è l’ultimo nuovo arrivato nel servizio di streaming come il 50 primi appuntamenti e Damigelle d’onore star guida la nuova sitcom di Apple TV+, Loot.

La promettente nuova serie ha fatto il suo debutto mandando in onda i primi tre capitoli in una volta sola, ma quanti episodi presenterà in totale Loot?

Bottino — Trailer ufficiale | Apple TV+ BridTV 10654 Bottino — Trailer ufficiale | Apple TV+ https://i.ytimg.com/vi/ktzAq7wjJgs/hqdefault.jpg 1042279 1042279 centro 13872

Il bottino è arrivato su Apple TV+ venerdì 24 giugno 2022.

Con Maya Rudolph, la serie racconta la storia di Molly Novak, una miliardaria la cui vita non potrebbe essere più perfetta, completa di jet privati, una villa tentacolare e un enorme gigayacht.

Tuttavia, la vita di Molly inizia a prendere una spirale discendente dopo che suo marito da 20 anni l’ha tradita, lasciandola come nient’altro che carne da cannone per i tabloid del mondo.

Ma non tutto è perduto quando Molly scopre, con sua sorpresa, di avere una fondazione di beneficenza gestita dalla concreta Sofia Salinas e insieme, Molly e il suo team intraprendono un viaggio alla scoperta di se stessi per aiutarla a restituire al mondo e riconnettersi con il suo vero sé.

Apple TV+

Quanti episodi ci sono in Bottino?

Il bottino sarà composto da 10 episodi in totale.

Per celebrare l’uscita dello show, Apple TV+ ha rilasciato i primi tre episodi in una volta sola il 24 giugno.

Tuttavia, per il resto della stagione, Loot verrà rilasciato settimanalmente con nuovi capitoli in onda il venerdì.

Con un totale di 10 episodi, Loot dovrebbe andare in onda ogni settimana fino a quando il finale andrà in onda venerdì 12 agosto 2022.

Episodio 1 – Pilota | 24 giugno

Episodio 2 – Bienvenidos a Miami | 24 giugno

Episodio 3 – Hot Seat | 24 giugno

Episodio 4 – Parco dell’eccitazione | 1 luglio

Episodio 5 | 8 luglio

Episodio 6 | 15 luglio

Episodio 7 | 22 luglio

Episodio 8 | 29 luglio

Episodio 9 | 5 agosto

Episodio 10 | 12 agosto

Apple TV+

Incontra il cast

Oltre a Maya Rudolph alla guida della serie, Loot presenta una miriade di volti nuovi e familiari che compongono il suo affascinante cast.

Maya Rudolph nei panni di Molly Novak – Il personaggio principale della serie, una miliardaria la cui vita viene sconvolta dopo che suo marito l’ha tradita

Michaela Jaé Rodriguez nel ruolo di Sofia Salinas – Capo senza fronzoli della Wells Foundation

Joel Kim Booster nel ruolo di Nicholas, il devoto assistente di Molly

Ron Funches nel ruolo di Howard, l’ottimista cugino ossessionato dalla cultura pop di Molly

Nat Faxon nei panni di Arthur, il mite contabile di Molly

Adam Scott nei panni di John Novak, il marito di Molly da 20 anni il cui tradimento accende gli eventi della serie

Apple TV+

Il bottino è ora disponibile per lo streaming su Apple TV+ dopo la prima il 24 giugno 2022.

In altre notizie, quanti episodi ci sono in Only Murders in the Building stagione 2?