Quanti episodi ci sono in Black Bird? Spiegazione del programma di Apple TV+

Con un cast stellare e una trama avvincente basata su eventi reali, Black Bird di Apple TV+ si preannuncia come uno dei drama TV imperdibili dell’anno.

I primi due episodi della serie sono stati rilasciati il ​​giorno del lancio e i fan sono rimasti affamati di più.

Ma quanti episodi ci sono in Black Bird, qual è il programma di uscita per la serie e quali sono le possibilità di una seconda stagione?

Black Bird è volato su Apple TV+ venerdì 8 luglio 2022.

Basato su eventi veri, Black Bird racconta la storia di James Keene, un ex eroe del football del liceo e figlio di un poliziotto decorato, che viene condannato a dieci anni in un carcere di minima sicurezza.

A Keene viene data la scelta di una vita quando gli viene offerta la libertà in cambio dell’ingresso in una prigione di massima sicurezza per i pazzi criminali per fare amicizia con il sospetto serial killer Larry Hall e scoprire dove sono sepolti i corpi di diverse ragazze.

Tuttavia, il compito di Keene non è facile poiché ci sono dubbi sul fatto che le risposte di Hall siano la verità o solo più racconti di un bugiardo seriale.

Quanti episodi ci sono in Black Bird?

Black Bird sarà composto da sei episodi in totale.

Dopo l’uscita dei primi due episodi l’8 luglio, il resto della serie andrà in onda settimanalmente il venerdì.

Con quattro episodi rimasti dopo la premiere di due episodi, i fan possono aspettarsi che Black Bird continui ogni settimana fino al 5 agosto.

I titoli e il programma di rilascio per i restanti episodi di Black Bird sono i seguenti:

Pilota | 8 luglio Stiamo arrivando, padre Abramo | 8 luglio Mano alla bocca | 15 luglio Come si chiama | 22 luglio Il posto in cui giaccio | 29 luglio Hai promesso | 5 agosto

Ci sarà una stagione 2?

No, Black Bird non tornerà per una seconda stagione su Apple TV+.

Questo perché il dramma è stato annunciato come una miniserie limitata, il che significa che la sua storia viene raccontata in una sola stagione prima della fine.

Black Bird ottiene lo status di serie limitata in quanto si basa sui veri eventi descritti nel romanzo autobiografico del 2010 In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, And A Dangerous Bargain For Redemption scritto dal vero James Keene.

Come la serie, il romanzo descrive in dettaglio le esperienze di Keene in prigione ma non c’è un sequel del romanzo e quindi una seconda stagione non sarebbe possibile.

Black Bird è ora disponibile per lo streaming su Apple TV+ dopo il rilascio l’8 luglio 2022.

