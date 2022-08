Quanti episodi ci sono in Bad Sisters? Programma di rilascio esplorato

Dopo il lancio a novembre 2019, Apple TV+ è stata costantemente ampliata alla sua collezione di contenuti stellati con aggiunte degne di nota, tra cui il superbo Ted Lasso e il premio Oscar CODA.

L’ultima serie ad approdare sul servizio di streaming è Bad Sisters, che arriva per gentile concessione dell’attrice e scrittrice irlandese Sharon Horgan.

Mescolando una commedia oscura con elementi di un thriller, la serie promette di essere un altro must da guardare per i fan, ma quanti episodi ci sono in Bad Sisters e cosa possono aspettarsi i fan dallo spettacolo?

Data di uscita di Bad Sisters e anteprima della trama

Bad Sisters è arrivato su Apple TV+ venerdì 19 agosto 2022.

Creata e interpretata da Sharon Horgan, la serie racconta la storia delle sorelle Garvey, un gruppo affiatato che sono legati dalla morte prematura dei loro genitori e hanno giurato di stare sempre al fianco dell’altra.

Bad Sisters si mette in moto quando il loro cognato, John Paul Williams, finisce morto e i suoi assicuratori sulla vita avviano un’indagine sulle circostanze sospette che circondano la sua morte.

Le sorelle Garvey cadono rapidamente sotto il microscopio poiché ognuna di loro aveva ampie ragioni per ucciderlo.

Quanti episodi ci sono in Bad Sisters?

Bad Sisters sarà composto da 10 episodi in totale.

Per celebrare l’uscita dello show, Apple TV+ ha abbandonato i primi due episodi della serie il 19 agosto.

Tuttavia, per il resto della stagione, Bad Sisters verrà rilasciato settimanalmente con nuovi capitoli in onda il venerdì.

Con un totale di 10 episodi, la serie dovrebbe andare in onda ogni settimana fino all’arrivo del finale venerdì 14 ottobre 2022.

Il programma completo di rilascio di Bad Sisters è il seguente:

Episodio 1 – Il cazzo | 19 agosto

Episodio 2 – Esplodere un uomo | 19 agosto

Episodio 3 – Fegato tritato | 26 agosto

Episodio 4 | 2 settembre

Episodio 5 | 9 settembre

Episodio 6 | 16 settembre

Episodio 7 | 23 settembre

Episodio 8 | 30 settembre

Episodio 9 | 7 ottobre

Episodio 10 | 14 ottobre

Chi c’è nel cast?

Oltre a creare Bad Sisters, basato sulla serie fiamminga Clan, Sharon Horgan interpreta anche una delle sorelle titolari ed è affiancata nel cast da una serie di volti familiari

Sharon Horgan nel ruolo di Eva Garvey

Anne-Marie Duff nel ruolo di Grace Williams

Eva Birthistle nel ruolo di Ursula Flynn

Sarah Green nel ruolo di Bibi Garvey

Eve Hewson nel ruolo di Becka Garvey

Claes Bang come John Paul Williams

Brian Gleeson nel ruolo di Thomas Claffin

Daryl McCormack nel ruolo di Matthew Claffin

Assaad Bouab nel ruolo di Gabriele

Saise Quinn nel ruolo di Blanaid Williams

Bad Sisters è ora disponibile per lo streaming su Apple TV+ dopo il rilascio il 19 agosto 2022.

