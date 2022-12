La serie di spy thriller britannica Slow Horses è tornata per una seconda stagione. La serie Apple TV+ ritorna dopo ben otto mesi dall’arrivo della fortunata prima stagione. Per tenere il pubblico all’erta, l’episodio finale della prima stagione ha rivelato che la seconda stagione della serie era già stata prodotta. Con tutto questo trambusto, i fan sono ansiosi di sapere quanti episodi ci saranno nella seconda stagione.

La prima stagione ha mostrato agenti dell’MI5 caduti in disgrazia che lavorano a “Slough House”, un dipartimento dei servizi segreti noto come discarica per agenti offuscati con carriere difficili. Slow Horses segue gli agenti dell’MI5 più incompetenti mentre tentano in modo esilarante di dimostrarsi capaci.

La serie presenta interpretazioni degne di nota di Gary Oldman nei panni del protagonista Jackson Lamb, Olivia Cooke nei panni di Sid Baker e Jack Lowden nei panni di River Cartwright. La stagione 1 consisteva in sei episodi in totale, originariamente in onda nell’aprile 2022. Poco dopo la sua prima, lo spettacolo è stato confermato non solo per una seconda stagione, ma anche per una terza e una quarta.