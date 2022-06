Peter Capaldi nel cast di Criminal Record Series su Apple TV+

La lista in continua crescita della programmazione su AppleTV+ è appena cresciuta di un altro. Di recente è stato annunciato che lo streamer ha dato un ordine di otto episodi Fedina penale. La serie è un thriller poliziesco ambientato a Londra con protagonista Dottor chi‘S Pietro Capaldi e La buona battaglia‘S Cush Jumbo.

Nella serie, Capaldi interpreterà l’ispettore capo investigativo Daniel Hegarty, un uomo dedito a proteggere la sua eredità, e Jumbo interpreterà il sergente investigativo June Lenker, una donna all’inizio della sua carriera che cerca di farsi un nome. Fedina penale inizia quando i due investigatori vengono avvicinati dopo che una chiamata anonima solleva domande su un vecchio caso. Si dice che la serie “tocchi questioni di razza, fallimento istituzionale e la ricerca per trovare un terreno comune in una Gran Bretagna polarizzata”.

Capaldi è un attore vincitore del BAFTA migliore per il suo ruolo di dodicesimo Dottore nella serie di fantascienza britannica di successo Dottor chi e il suo ruolo da protagonista nella commedia preferita dai fan Il grosso di esso. L’attore può essere visto anche nel Paddington serie di film, la serie drammatica L’orae I moschettieri. Di recente, Capaldi è apparso come il supercattivo The Thinker in La squadra suicida. Successivamente potrà essere visto nella prossima serie Prime Video L’ora del diavolo.

Immagine tramite Warner Bros.

Jumbo ha recitato nell’ultima stagione del dramma della CBS La buona moglie e poi ha recitato nella sua serie spin-off La buona battaglia anche. È anche nota per i suoi ruoli in film come Gli omicidi da cartolina e Città delle piccole luci e serie simili Vera e Andare avanti. Jumbo è stato visto l’ultima volta nella serie Netflix Stare vicino e può essere visto successivamente nel thriller Balestra. Jumbo e Capaldi sono già apparsi insieme nella serie Torcia.

Fedina penale proviene da candidato ai BAFTA Paul Rutman che è meglio conosciuto per il suo lavoro in spettacoli come Il prossimo di Kin, Il profondoe estati indiane. Ha ricevuto le sue nomination ai BAFTA per il suo lavoro come produttore della serie Cinque giorni e La Vergine Regina. Rutman ha anche scritto per la serie Verain cui Jumbo ha un ruolo ricorrente.

Fedina penale vedrà Rutman, Capaldi e Jumbo tutti insieme come produttori esecutivi Elaine Collins. Inoltre, vincitore del BAFTA Jim Loach dirigerà la serie.

Fedina penale si dice che sia attualmente in produzione a Londra. Resta sintonizzato su Collider per eventuali futuri aggiornamenti su questo progetto.