Ogni personaggio di “È la grande zucca, Charlie Brown”, classificato in base al costume di Halloween

Una tradizione di Halloween dal 1966 è stata quella di coccolarsi davanti alla televisione e guardare la messa in onda annuale di È La grande zucca, Charlie Brown Su CBS – o negli ultimi anni, guarda lo speciale delle vacanze Apple TV+.

Ma tra l’ossessione di Linus per l’arrivo della Grande Zucca e il commento sarcastico di Lucy durante la sua festa di Halloween, è facile ignorare una delle parti più memorabili dello spettacolo: i loro costumi. Mentre alcuni Arachidi non vestirti per niente durante quello che è considerato uno dei cartoni animati più famosi della storia di Halloween, alcuni prendono alla leggera i loro costumi mentre altri li portano a un livello completamente nuovo.

Frieda vestita da niente

Potresti non riconoscere il nome di Frieda, ma è probabile che ricordi la faccia di questo Peanut da tutte quelle speciali vacanze nostalgiche.

Ma in È la grande zucca, Charlie Brown, mentre Frieda partecipa alla festa di Halloween di Lucy, apparentemente sceglie di non travestirsi quando viene vista ballare sulle melodie di Schroeder o ballare per le mele.

Linus vestito da niente

Linus è un po’ un enigma per tutto lo speciale, che inizia come un tipico ragazzino desideroso di intagliare zucche, ma trascorre la maggior parte dello spettacolo seduto immobile in un campo di zucche in attesa dell’arrivo di una figura truccata simile a Babbo Natale .

La sua determinazione a individuare The Great Pumpkin gli fa perdere Halloween e semplicemente non si traveste affatto mentre trascorre la notte di Halloween in una macchia buia e solitaria circondata da zucche.

Sally (quasi) vestita da fantasma

La piccola Sally Brown ha sempre un luccichio negli occhi, soprattutto durante le vacanze piene di magia e meraviglia. Tutto quello che vuole fare è vestirsi con il suo costume da fantasma trasformato in lenzuola bianche e fare dolcetto o scherzetto con suo fratello e i suoi amici, ma la sua cotta per il migliore amico di suo fratello la trattiene.

Invece di travestirsi e godersi la notte di Halloween, Sally la trascorre nell’orto di zucche con Linus, finché alla fine perde la pazienza con la sua cotta e esprime la sua frustrazione per aver perso le vacanze.

Violetta vestita da fantasma

Violet ha un volto riconoscibile ma un nome dimenticabile nel franchise dei Peanuts, ma questo non le ha impedito di unirsi alla banda per una notte di dolcetto o scherzetto.

Violet finisce per essere il fantasma più semplice e si veste semplicemente con un lenzuolo bianco con due buchi ritagliati per gli occhi, scegliendo di non ravvivare il costume come fanno il resto delle sue amiche.

Schroeder vestito come un fantasma con un cappello di Davy Crockett

Schroeder è il calmo e freddo Peanut, meglio conosciuto per aver fornito le melodie del pianoforte per i suoi amici, famoso per aver suonato la sigla del franchise “Linus and Lucy”.

Quindi c’è da chiedersi perché questo cantante di pianoforte abbia deciso di travestirsi apparentemente come il fantasma di Davy Crockett per Halloween, abbinando il suo lenzuolo bianco con un cappello di Davy Crockett che ricorda una coda di pelliccia durante la parte della notte di dolcetto o scherzetto.

Porcile vestito da fantasma sporco

Uno dei personaggi più evidenti della galleria dei Peanuts è Pigpen, soprattutto perché è francamente difficile non notare quella nuvola di sporco che lo circonda.

Il ragazzo senza bagno ha persino tenuto il suo costume di Halloween sul marchio quando si è vestito da fantasma con quello che presumibilmente era un lenzuolo bianco prima che si sporcasse all’esterno con la sua stessa sporcizia, lasciandolo a chiedersi come qualcuno lo avesse riconosciuto nel suo costume.

Patty vestita da strega

Una delle migliori amiche di Lucy è Patty, quindi non sorprende che la meno nota Peanut si sia vestita con un costume abbinato alla sua amica.

Ma invece del tradizionale cappello da strega come Lucy, Patty indossa un cappello rosso in stile Fedora con una maschera da strega verde con occhi simili ma un naso molto diverso da quello di Lucy.

Charlie Brown vestito come un fantasma con 12 occhi

Il protagonista di questo speciale spettrale non è troppo entusiasta di travestirsi per Halloween, e quando lo fa, lui – nel tipico stile di Charlie Brown – quasi fallisce.

Tentando di vestirsi come i suoi amici e trasformare un semplice lenzuolo bianco in un costume da fantasma, Charlie Brown impazzisce un po’ con le forbici e finisce per tagliare diversi buchi per gli occhi nel lenzuolo, trasformandolo nel fantasma più stupido o più intrigante nella notte di Halloween .

Snoopy vestito da asso volante

Uno degli alias più noti di Snoopy è l’asso volante della prima guerra mondiale e il suo costume in It’s La grande zucca, Charlie Brown è stata la prima apparizione televisiva in assoluto di Flying Ace.

Il cane indossa una sciarpa rossa abbinata a un cappello marrone e occhiali da asso da combattimento mentre trascorre la notte di Halloween in un mondo di immaginazione facendo volare la sua famosa cuccia rossa come un aeroplano e partendo per un’avventura spettrale.

Lucy vestita da strega

Dì quello che vuoi su Lucy Van Pelt, ma quando si tratta di vacanze, questa ragazza le possiede. Dalla sua acquisizione del concorso di Natale all’organizzazione di un’epica festa di Halloween, Lucy è una forza da non sottovalutare in ogni stagione delle vacanze.

Lucy prende Halloween così seriamente che si veste con due costumi durante lo speciale. Non solo indossa un grazioso cappello stellato durante la sua festa, ma durante il dolcetto o scherzetto, indossa un abito bianco, un cappello rosso e una spaventosa maschera da strega verde.

