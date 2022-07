Il trailer di Five Days at Memorial presenta Vera Farmiga, Cherry Jones e altri

Apple TV+ ha appena rilasciato un nuovo trailer per Cinque giorni al Memorialuna nuova devastante serie limitata che offre uno sguardo incrollabile alle ricadute dell’uragano Katrina in un ospedale nel cuore della devastazione della tempesta. Cinque giorni al Memorial presenterà in anteprima i suoi primi tre episodi il 12 agosto 2022, con gli episodi successivi in ​​onda ogni venerdì fino al 16 settembre 2022.

Il nuovo trailer di Cinque giorni al Memorial, pubblicato oggi, ci offre uno sguardo sulla nuova potente serie limitata, basata su un libro con lo stesso nome. La serie, che racconta gli eventi reali accaduti durante l’impatto e le conseguenze dell’uragano Katrina – un uragano che ha devastato la costa del Golfo americano nell’agosto 2005 – descrive gli eventi accaduti all’interno di un ospedale di New Orleans, molti dei quali sono troppo orribili per essere compresi . Il nuovo trailer, pubblicato un mese prima della premiere della serie, ci offre una piccola occhiata agli eventi strazianti che hanno avuto luogo nel New Orleans Memorial Hospital e a come la crisi abbia spinto il suo personale al limite, provocando morte, distruzione e implacabile dolore.

In particolare, la serie seguirà le vite del personale dell’ospedale che, in crisi, è costretto a prendere decisioni di vita o di morte. La serie seguirà questi personaggi sia nel periodo della ricaduta che negli anni successivi all’evento in cui molte delle morti all’interno dell’ospedale verranno messe in discussione. Dall’intensa tempesta e dalle conseguenti inondazioni al caldo incessante di New Orleans combinato con una perdita di energia, la struttura del Memorial Hospital, sia all’interno del suo personale, sia l’edificio stesso saranno spinti al limite.

La serie è protagonista Vera Farmiga, Cornelio Smith Jre vincitore dell’Emmy Award Cherry Jones. Oltre a questi attori, la serie presenta anche Roberto Pino, Julie Ann Emery, Adepero Oduye, Molly Hager, Michele Gastone W. Earl Brown.

La nuova serie limitata arriva dal vincitore dell’Academy Award John Ridley e vincitore dell’Emmy Award Carlton Cuse. Entrambi servono come registi della serie. La serie è anche prodotta e scritta da Cuse e Ridley. La serie è diretta da Cuse, Ridley, così come Wendey Stanzler. La serie proviene da ABC Signature, che fa parte dei Disney Television Studios. Cinque giorni al Memorial presenterà in anteprima i suoi primi tre episodi il 12 agosto 2022, con gli episodi successivi in ​​onda ogni venerdì fino al 16 settembre 2022. Fino ad allora, puoi guardare il nuovo trailer di seguito.