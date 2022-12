Il Peter di Will Smith muore in Emancipation o trova la sua famiglia?

L’ultimo film di Will Smith è finalmente arrivato sotto forma di Emancipation, un film d’azione storico americano diretto da Antoine Fuqua. Guardando indietro, il regista americano ha già diretto film importanti come Training Day, The Equalizer, Southpaw e altri.

Collaborando con Will, l’attore interpreta un uomo di nome Peter, che fu ridotto in schiavitù nella Louisiana del 1860. Tenta di scappare e guadagnarsi la libertà, ma viene inseguito dai rapitori.

Decider riferisce che il film è basato sulla storia vera di un ex schiavo noto come Gordon, che divenne noto come “Whipped Peter” dopo che la sua fotografia fu scattata e divenne un’icona, attirando l’attenzione sulla vera crudeltà della schiavitù.