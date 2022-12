Il film è in bianco e nero?

L’ultimo lungometraggio di Apple TV+ ha attirato l’attenzione del pubblico e una cosa in particolare ha fatto parlare di sé. Il trailer rivela un montaggio oscuro e incolore di inquadrature che lascia gli spettatori a chiedersi: Emancipation è in bianco e nero?

Con un hotshot di Hollywood come Will Smith attaccato, non c’è da meravigliarsi che Emancipation abbia suscitato scalpore. Il film segue uno schiavo in fuga (Smith) mentre fugge attraverso le paludi della Louisiana.

Scritto da William N Collage, il film è vagamente basato sulla storia della vita reale di Gordon, un ex schiavo durante il 1800. Storicamente noto come “Whipped Peter”, Gordon è diventato oggetto di fotografie che documentano le cicatrici sulla schiena che erano il risultato di brutali frustate.

Rilasciato il 9 dicembre 2022 sulla piattaforma di streaming Apple TV+, Emancipation promette di commuovere e provocare il pubblico con il suo avvincente viaggio.

L’emancipazione è in bianco e nero?

No. Il film contiene sottili accenni di colore dappertutto.

A prima vista, sembra che Emancipation contenga solo immagini in bianco e nero, ma non è così perché piccole dosi di verde, blu e marrone vengono filtrate in tutte le scene. Si possono anche vedere tonalità calde, che aggiungono sollievo e fascino a scene specifiche.

In un’intervista con Variety, il direttore della fotografia Robert Richardson ha discusso della sua esitazione nell’usare il colore. Richardson ha deciso che il modo migliore per girare il film era colorarlo il più “vicino possibile al bianco e nero, in modo da non entrare in una rappresentazione Hallmark”.

Inoltre, Richardson sottolinea l’uso del rosso nelle scene finali di Emancipation. Si allontana leggermente dai momenti più aspri, apparentemente in bianco e nero, per lavare le scene con un colore che descrive come rappresentante “sangue dai corpi”.

Risposta mista all’emancipazione

Segnando solo 5,7/10 (finora) su IMDb, mostra che il film ha ricevuto recensioni contrastanti dal pubblico.

Alcuni spettatori lo proclamano uno dei migliori film dell’anno e hanno salutato il talento di Smith:

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro Ho appena visto il film “Emancipation” pubblicato di recente su Apple TV. Non dubito che questo sia il miglior film di quest’anno. Capolavoro… Will Smith è tra i grandi nomi del cinema, non ho parole. — Matthew Baker 🇺🇸 (@MatthewBakerr_) 11 dicembre 2022

Tuttavia, non tutti sono d’accordo, poiché alcuni spettatori hanno avuto opinioni molto diverse sul film artistico:

