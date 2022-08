Il film del 2022 è al cinema?

Sebbene gran parte dei riflettori siano puntati su blockbuster esplosivi, non è abbastanza per distrarre dall’impressionante serie di deliziosi film d’animazione che abbiamo avuto nel 2022.

Lightyear, The Sea Beast, The Bad Guys, Turning Red e altri hanno deliziato il pubblico. Uno degli sforzi più recenti per suscitare un mare di sorrisi, d’altra parte, è La fortuna.

Diretta da Peggy Holmes, la commedia fantasy è stata prodotta da Skydance Animation e vanta un cast vocale costellato di stelle di cui fare tesoro. Tuttavia, non puoi esattamente fare tesoro di un film finché non sai dove trovarlo.

Quindi, ecco dove guardare il film La fortuna del 2022 in streaming.

fortuna | Apple TV+ | Animazione Skydance

Dove vedere il film La fortuna del 2022 in streaming

La fortuna è in streaming esclusivamente su Apple TV+ ma è anche in sale selezionate.

Se preferisci vederlo sul grande schermo, controlla gli orari degli spettacoli locali per te su Fandango.

Il film è uscito venerdì 5 agosto 2022 e invita gli spettatori nel mondo di Sam Greenfield, la persona più sfortunata del mondo. Tuttavia, le cose cambiano drasticamente quando la stessa Sam viene immersa nel misterioso mondo della buona e della sfortuna.

Accompagnata da una miriade di creature magiche, intraprende un viaggio alla scoperta di una forza potente. È un’esperienza che grandi e piccini potranno divertirsi, perfetta per una serata al cinema in famiglia sul divano o una gita al cinema.

Chi è nel cast vocale di Luck?

Puoi controllare il cast vocale centrale e i rispettivi ruoli di seguito:

Eva Noblezada nel ruolo di Sam Greenfield

Simon Pegg come Bob

Jane Fonda nel ruolo di Babe the Dragon

Whoopi Goldberg nel ruolo del Capitano

Flula Borg nel ruolo di Jeff

Lil Rel Howery nel ruolo di Marv

Colin O’Donoghue nel ruolo di Gerry

John Ratzenberger nel ruolo di Rootie

Adelynn Spoon nel ruolo di Hazel

fortuna | Rimorchio ufficiale | Apple TV+

“Questo è un film sulla speranza”

Whoopi Goldberg ha recentemente incontrato Screenrant e gli è stato chiesto cosa significa offrire al pubblico un messaggio di perseveranza di fronte a tempi difficili:

“Quello che fa questo film è che ci ha mostrato che se siamo presenti, possiamo effettivamente vedere il buono in quella che sembra una cosa terribile. Come lo togliamo, lo perfezioniamo e ci aggrappiamo al bene? Questo è un film sulla speranza, il cambiamento, le risate, la famiglia, chi è la famiglia e che aspetto ha la famiglia”.

Ha continuato: “Chissà chi di noi siamo, davvero, nel nostro nucleo? Penso che la maggior parte di noi siano persone abbastanza rispettabili. Ci sono alcune persone non così decenti, ma penso che la maggior parte di noi stia almeno cercando di essere decente. Ed è quello che dice il film. Fai del tuo meglio. Prova. Potresti vedere il centesimo fortunato se sei aperto a questo.

La fortuna è in streaming su Apple TV+ ed è anche nei cinema.

