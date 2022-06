I fan di Teheran chiedono la terza stagione dopo il finale esplosivo su Apple TV+

*ATTENZIONE: Spoiler in vista per la stagione 2 di Teheran*

Teheran si è costantemente guadagnato la reputazione di uno dei migliori e più accattivanti drammi in TV da quando è arrivato per la prima volta sui nostri schermi nel 2020.

Nelle ultime settimane, i fan sono stati presi dagli eventi della seconda stagione che hanno visto il leggendario Glenn Close unirsi al cast.

Tuttavia, dopo il finale esplosivo, i fan di Teheran non hanno perso tempo a chiedere il rinnovo dello show di Apple TV+ per la stagione 3.

Teheran | Trailer ufficiale della seconda stagione | Apple TV+ BridTV 9528 Teheran | Trailer ufficiale della seconda stagione | Apple TV+ https://i.ytimg.com/vi/yI-lriNQjUk/hqdefault.jpg 992662 992662 centro 13872

Spiegazione del finale della seconda stagione di Teheran

La stagione 2 di Teheran si è conclusa in modo intriso di sangue venerdì 17 giugno con l’uscita dell’episodio 8.

Intitolato Funerale di sanguel’episodio vede Tamar e Marjan prepararsi ad assassinare il generale Mohammadi all’imminente funerale di Peyman dopo la sua morte nel capitolo precedente.

Tuttavia, il piano per uccidere il generale deve affrontare molte complicazioni poiché il piano di Faraz per avvelenarlo deve affrontare l’opposizione di Yulia che affronta Marjan sul piano pochi istanti prima dell’inizio del funerale, avvertendo Marjan che suo marito sarà conosciuto come il più grande traditore in Iran se il piano va avanti.

Proprio mentre Tamar sta per piantare il veleno con cui intendono uccidere il generale, Marjan le dice che la missione è terminata, rivelando che Yulia farà uccidere Milad se non si conformeranno.

Tamar se ne va mentre Marjan rimane al funerale con Nahid che sembra sentirsi sempre più male finché Marjan non la porta in una stanza separata dove Nahid entra in azione e spruzza Marjan con il veleno che sarebbe stato usato sul generale.

Nel frattempo, il generale Mohammadi viene a sapere che un ordigno esplosivo piantato nell’auto di Peyman è stata la causa della sua morte e giura vendetta. Ma proprio in quel momento, Tamar lo chiama e dopo che lui ha risposto tramite il telefono di Peyman, fa esplodere la bomba nascosta nel telefono, facendo esplodere l’intera stanza al funerale e uccidendolo.

Mentre Marjan viene dato per morto da Nahid e Faraz, Tamar e Milad sono sulla strada e cercano di scomparire dopo aver disobbedito a Yulia.

Ma mentre i due stanno cambiando auto, una bomba esplode nella nuova macchina in cui stavano salendo e uccide Milad mentre Tamar è costretto a scappare.

Apple TV+

Stato di rinnovo della stagione 3 di Teheran

Apple TV+ non ha ancora rinnovato Teheran per la stagione 3.

Tuttavia, poiché la stagione 2 si conclude con un cliffhanger esplosivo con molti fili della trama lasciati slegati, c’è sicuramente molto spazio per di più dal punto di vista narrativo.

Se diamo uno sguardo al rinnovo della stagione 1, Apple TV+ ha annunciato ufficialmente che la stagione 2 è stata confermata a gennaio 2021, diversi mesi dopo la fine dello spettacolo in onda a ottobre.

Pertanto, potrebbero essere necessarie alcune settimane, se non di più, prima che il destino della stagione 3 di Teheran venga rivelato ufficialmente.

Apple TV+

I fan di Teheran chiedono la stagione 3

I fan di Teheran non aspettano, tuttavia, poiché molti stanno già chiedendo la stagione 3 sui social media.

Un fan su Twitter ha scritto: “Wow, la seconda stagione di Teheran è stata fenomenale. E quel finale? Wow solo Wow. Non vedo l’ora che arrivi la terza stagione!”

Mentre un altro ha aggiunto: “Il miglior spettacolo del mondo! Non vedo l’ora che arrivi già la terza stagione!!

“Ho appena finito il finale della seconda stagione per Teheran. Oh. È stato perfetto. È stato il mio programma preferito da quando è uscito per la prima volta due anni fa. Spero davvero che ci sia una stagione 3″, ha commentato questo fan.

Come ha detto questo utente di Twitter: “Quel finale della seconda stagione di Teheran mi ha tenuto con il fiato sospeso per tutto il tempo! 5/5 stelle! Ho bisogno della stagione 3 in questo momento!”

E infine, questo fan ha scritto: “Ho appena terminato la stagione 2 di Teheran su AppleTV. Se non è il miglior dramma televisivo non so cosa lo sia. Non vedo l’ora che arrivi la terza stagione”.

Apple TV+

Teheran è ora disponibile per lo streaming su Apple TV+.