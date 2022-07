I fan di Ted Lasso reagiscono mentre Roy Kent interpreta Hercules in Thor: Love and Thunder

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per Thor: Love and Thunder*

I film Marvel sono sempre stati pieni di cenni e riferimenti sfacciati, in particolare nelle loro tradizionali scene post-crediti che spesso presentano una presa in giro per un film in uscita o una battuta per mandare i fan a casa con una risatina finale.

L’ultima voce dell’MCU, Thor: Love and Thunder non è diversa poiché la prima delle due scene dei titoli di coda allude al prossimo nemico di Thor poiché il dio greco Ercole ha il compito di dargli la caccia e ucciderlo.

Tuttavia, il più grande punto di discussione sulla scena è la persona che interpreta Hercules poiché i fan di Ted Lasso di Apple TV + sono rimasti senza parole poiché il grande Roy Kent è l’uomo dietro l’armatura.

Zeus trama la sua vendetta

Nel primo dei due teaser dei titoli di coda di Thor: Love and Thunder, viene rivelato che Zeus di Russell Crowe è sopravvissuto al suo precedente incontro con Thor, che lo ha visto pugnalato con il suo stesso fulmine.

Il dio greco ferito si sta curando le ferite mentre trama minacciosamente la sua vendetta.

“Ci temeranno di nuovo”, dice. “Quando Thor Odinson cade dal cielo.”

Diventa quindi chiaro che Zeus stava parlando con un personaggio fuori dallo schermo durante la scena quando chiede: “Mi capisci, Ercole?”

La scena si interrompe quindi sul figlio di Zeus mentre si alza e risponde: “Sì, padre”.

Chi interpreta Ercole in Thor: Love and Thunder?

Brett Goldstein assume il ruolo di Ercole nella scena dei titoli di coda di Thor: Love and Thunder.

L’attore 41enne, nato a Londra, è meglio conosciuto per aver interpretato il calciatore sboccato Roy Kent di Ted Lasso di Apple TV+, un ruolo che gli è valso l’Emmy come miglior attore non protagonista in una serie comica nel 2021.

Oltre a recitare nella serie, Goldstein è anche un membro del team di sceneggiatori di Ted Lasso e si è guadagnato il ruolo di Roy Kent dopo aver inviato un’audizione ai produttori dello spettacolo.

Oltre a Ted Lasso, Goldstein ha lavorato sia come scrittore che come attore in numerose produzioni, tra cui Raminghi, zio, Hoff the Record, Derek e quella di Catherine Tate Il film di Nan.

I fan di Ted Lasso reagiscono all’apparizione di Roy Kent nei panni di Hercules

È sicuro dire che i fan di Ted Lasso sono rimasti sorpresi e impressionati dal cameo di Roy Kent (alias Brett Goldstein) nei panni di Hercules in Thor: Love and Thunder, con molti che si sono rivolti ai social media per offrire le loro reazioni.

Un fan su Twitter ha scritto: “Hercules si è presentato e io ero tipo ‘Roy kent?’ Non mi aspettavo affatto che Brett Goldstein si facesse vivo”.

Mentre un altro ha aggiunto: “Non avevano davvero bisogno di scegliere Brett Goldstein come Hercules per inserirlo nel MCU, avrebbero dovuto lasciarlo come Roy Kent perché è già un dio”.

“Non mentirò, il fatto che Roy Kent sia Hercules mi ha fatto saltare giù dal mio posto”, ha commentato questo fan.

Questo fan ha visto il film con un gruppo di altri fan di Ted Lasso: “Andare con un gruppo di 20 persone e il teatro cantando ‘Roy Kent’ dopo la rivelazione di Hercules è stata un’esperienza indimenticabile. Sapevo che Ted Lasso era popolare, ma quali sono le possibilità che un teatro fosse pieno di fan di quello spettacolo? Irreale.”

Un altro fan ha scritto: La Marvel ha davvero detto che stiamo entrando nella nostra era della mitologia greca, voglio dire… Roy Kent nel MCU? Come il fottuto Ercole? Sono venduto.

“Ho adorato Thor, ma Roy Kent nei panni di Hercules in quella scena post-crediti lo ha portato da un 7/10 a un 8,5”, ha commentato questo fan.

E infine, questo fan ha scherzato: “Quel prossimo film di Thor avrà bisogno di una classificazione R se Roy Kent sarà Hercules”.

Thor: Love And Thunder dei Marvel Studios è ora nelle sale cinematografiche dopo essere uscito nel Regno Unito giovedì 7 luglio 2022 e successivamente negli Stati Uniti l’8 luglio.

