Will Smith ha sicuramente avuto un 2022 ricco di eventi e il suo anno sta culminando con l’uscita del suo ultimo film, Emancipation.

Il dramma storico vede Smith interpretare il ruolo di Peter, uno schiavo che fugge da una piantagione della Louisiana e si arruola nell’esercito dell’Unione.

Essendo un film storico, molti si sono chiesti se Emancipation sia basato su una storia vera o se il film sia semplicemente un’opera di finzione.

Dopo un’uscita nelle sale limitata, Emancipation arriva su Apple TV+ venerdì 9 dicembre 2022.

Il film racconta la storia di Peter, un uomo che fugge dalla schiavitù e si arruola nell’esercito dell’Unione durante la guerra civile americana.

Facendo affidamento sul suo ingegno, sulla fede e sul profondo amore per la sua famiglia, Peter deve navigare nelle spietate paludi della Louisiana se spera di sfuggire ai cacciatori a sangue freddo che lo cercano.

Quando finalmente raggiunge la salvezza, emergono immagini della sua schiena flagellata, mutilata dalle frustate dei suoi schiavisti, che aiuta a ispirare il movimento abolizionista.

Emancipation è basato su una storia vera?

Sì, Emancipation è basato su una storia vera che è allo stesso tempo straziante e commovente.

L’ispirazione per il film è venuta dalla storia della vita reale di uno schiavo di nome Gordon che è stato soprannominato “Whipped Peter” dopo che è stata scattata una foto della sua schiena che mostrava un’orribile mappa di cicatrici incrociate che erano il risultato di una brutale frustata che ha lasciato costretto a letto per due mesi.

Simile a un video virale nell’era digitale di oggi, la fotografia è stata diffusa negli Stati Uniti e in tutto il mondo, diventando rapidamente una delle immagini più famigerate dell’epoca e un riferimento chiave per il movimento abolizionista.

Come rappresentato nel film, il vero Gordon fuggì dalla piantagione di John e Bridget Lyons in Louisiana nel marzo 1863 prima di trascorrere 10 giorni in fuga, usando le cipolle per mascherare il suo odore dai cani inviati a rintracciarlo.

Dopo un infido viaggio di 40 miglia, Gordon raggiunse l’esercito dell’Unione di stanza a Baton Rouge dove si arruolò nella Louisiana Native Guard, un reggimento nero composto da ex schiavi.

Differenze tra gli eventi reali e il film

Come sempre con gli adattamenti cinematografici di storie vere, ci sono alcune lievi differenze tra le due versioni.

Questi sono per lo più venuti in modifiche ai nomi di alcuni personaggi, quindi non è niente di troppo importante.

Nel caso del personaggio di Will Smith, è conosciuto solo come Peter nel film – grazie al nome Whipped Peter che gli è stato dato nella foto – nonostante il vero schiavo si chiami Gordon.

Inoltre, anche il nome del sorvegliante che frusta Peter è stato cambiato per il film.

In realtà, il sorvegliante che Gordon sosteneva di averlo frustato si chiamava Artayou Carrier, mentre la versione del film vede Ben Foster interpretare un personaggio di nome Jim Fassel come sorvegliante della piantagione.

Emancipation sarà disponibile per lo streaming su Apple TV+ da venerdì 9 dicembre 2022.

