Dov’è ora James Keene, il protagonista di Black Bird di Apple TV+?

**Attenzione – Spoiler avanti per Uccello nero**

Uccello nero su Apple TV+ adatta una storia avvincente sull’infiltrazione di un detenuto di un serial killer che fa la televisione da mangiarsi le unghie.

Forniamo un riepilogo su chi è il protagonista James Keene, riveliamo dove si trova ora e forniamo una guida agli episodi della serie in arrivo sulla piattaforma di streaming.

Sviluppato da Dennis Lehane per Apple TV+ e interpretato da Taron Egerton, Paul Walter Hauser, il compianto Ray Liotta e altri, Uccello nero segue il detenuto Jimmy Keene la cui condanna a 10 anni di reclusione viene agitata in cambio della confessione del serial killer Larry Hall.

LEGGI DI PIÙ: ESPLORA LA VERA STORIA STRAORDINARIA DIETRO DI BLACK BIRD

Chi è James Keene?

James “Jimmy” Keene ha frequentato la Kankakee Eastridge High School ed è stato il leader della sua squadra di football negli anni ’90 prima di dedicarsi allo spaccio di droga dopo aver fallito nel college.

Dopo essere stato condannato a 10 anni di prigione, l’FBI ha offerto a Keene la possibilità di sventare la sua condanna se avesse aiutato le autorità a ottenere una confessione da un altro detenuto.

Keene acconsentì e iniziò a infiltrarsi in Larry DeWayne Hall – che stava scontando l’ergastolo per omicidio – sperando di ottenere una confessione per aver ucciso Tricia Reitler e ottenere la posizione del suo corpo.

Keene è riuscito a ottenere prove sufficienti per l’FBI e le autorità hanno mantenuto la loro fine dell’accordo rilasciandolo.