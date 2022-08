Dov’è lo streaming del thriller comico?

Cerchi un’altra commedia oscura da guardare dopo? La nuova serie Sorelle cattive fonde il concetto di legame tra sorelle con una morte tragica (e sospetta). Scrittrice e attrice Sharon Horgan ha tratto ispirazione per il suo ultimo progetto da un popolare spettacolo fiammingo chiamato Clan, che si rivolge anche a un gruppo di cinque sorelle che complottano l’omicidio del cognato. Mentre il gruppo cerca di mettere in atto il proprio piano, affronta molte sfide impreviste. Se questa storia vendicativa suscita il tuo interesse, ecco una guida su dove puoi guardare la serie e quali altri programmi puoi guardare in seguito con un simile senso dell’umorismo.

Quando usciranno i nuovi episodi di Bad Sisters?

Sorelle cattive L’uscita dell’episodio 3 “Chopped Liver” è prevista per il 26 agosto 2022. La descrizione ufficiale dell’episodio dice: “Ursula è la prossima nel mirino di John Paul. Thomas spera che la polizia lo aiuti”.

Ecco il resto del programma per la prima stagione dello show:

Episodio 4 – 2 settembre 2022

Episodio 5 – 9 settembre 2022

Episodio 6 – 16 settembre 2022

Episodio 7 – 23 settembre 2022

Episodio 8 – 30 settembre 2022

Episodio 9 – 7 ottobre 2022

Episodio 10 – 14 ottobre 2022

Dove puoi guardare Bad Sisters?

Se sei un Apple TV+ abbonato, potrai automaticamente guardare il thriller comico una volta arrivato sulla piattaforma. I primi due episodi della serie sono usciti il ​​19 agosto 2022 e un nuovo episodio sarà disponibile ogni settimana su Apple TV+ fino al 14 ottobre. Durante ogni capitolo, gli spettatori possono assistere alla connessione indissolubile dei fratelli Garvey e al motivo per cui potrebbero essere i principali sospettati dietro l’omicidio del cognato.

Ecco una rapida occhiata allo spettacolo coinvolgente, dal funerale alle domande che sorgono sulla causa della morte del defunto. Anche se sembra abbastanza chiaro che le sorelle avessero abbastanza ragioni per uccidere, il creatore della serie potrebbe benissimo sorprendere gli spettatori con un paio di eventi senza precedenti durante i 10 episodi. Considerando il fatto che i Garvey hanno fatto più tentativi falliti di ferire il loro cognato, nulla sembra andare mai secondo i piani con queste sorelle.

Puoi guardare Bad Sisters senza un abbonamento Apple TV+?

Se non vedi l’ora di guardare la serie, allora avrai sicuramente bisogno di un abbonamento Apple TV+. Ti viene concessa una prova gratuita di 7 giorni dopo esserti abbonato alla piattaforma di streaming senza un dispositivo Apple acquistato di recente. Nel caso in cui tu abbia acquistato un nuovo dispositivo Apple, come un iPhone o un MacBook, hai automaticamente diritto a una corsa gratuita che potrebbe durare da 3 mesi a un anno. Dopo la scadenza della prova gratuita, ti verranno addebitati $ 4,99 al mese o $ 49,99 per un piano di pagamento annuale.

Hai bisogno di un incentivo in più per guardare Sorelle cattive? Ecco un motivo che vale la pena evidenziare. L’ensemble principale è pieno di attori famosi di programmi televisivi britannici come L’ultimo regno e omicidi di Dublino. Anne-Marie Duff da Senza vergogna interpreta Grace Williams, la sorella il cui marito è stato potenzialmente ucciso dai suoi fratelli. Ecco cosa ha detto l’attrice in un’intervista a Screen Rant sullo stato d’animo del suo personaggio nella serie:

“Ecco chi incontri. Una donna profondamente addolorata proprio all’inizio dello spettacolo. Quindi non sai davvero chi sia perché è definita dal suo amore per il suo defunto marito, vero? “non so chi sia. È una specie di mistero. Deve essere scartata, vero? Be’, è una delle sorelle Garvey ed è lì che ha iniziato. E poi diventa la signora John Paul Williams. E così il il viaggio è la scoperta di ciò che significa. E purtroppo, ciò che ha significato è che lei è all’interno di un matrimonio molto coercitivo e malsano. E cosa fa questo a una donna? Quindi questo è un po’ il viaggio di, penso, Stagione 1.”

Le altre sorelle sono interpretate da Eve Birthistle, Eva Hewson, Sarah Greenee la creatrice della serie Sharon Horgan. Il nordico attore Claes Bang interpreta John Williams, l’insopportabile marito di Grace che muore all’inizio dello spettacolo.

Altre commedie oscure come sorelle cattive che puoi guardare ora

Dagli episodi di Sorella cattiva arriverà su base settimanale, avrai tutto il tempo per guardare altri spettacoli tra un capitolo e l’altro. Le seguenti opzioni coinvolgono molti tempi comici agrodolci, narrazioni guidate da donne e cadaveri:

Morto per me: In questo originale Netflix, Jen Harding (Cristina Applegate) è una vedova recente che non sta affrontando molto bene la tragica perdita del marito. Mentre dà la caccia all’automobilista che ha ucciso il suo coniuge, Jen fa amicizia con l’affascinante e vivace Judy Hale (Linda Cardellini) in terapia. Anche se i due diventano intimi fin dall’inizio, Judy mantiene un segreto che potrebbe rovinare l’amicizia che hanno costruito. Se stai cercando una serie spensierata, a volte caotica da guardare dopo, questa è perfetta. Non solo il duo principale è divertente sullo schermo, ma la trama è coinvolgente dall’inizio alla fine.

