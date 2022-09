Dove guardare The Greatest Beer Run Ever, ha spiegato lo streaming globale

Dove e come puoi guardare il nuovo film sulla guerra del Vietnam di Zac Efron The Greatest Beer Run Ever intorno al mondo online?

Da High School Musical e Bad Neighbors a The Greatest Showman e Baywatch, Zac Efron rimane uno degli attori più popolari e amati che lavorano nel settore dello spettacolo.

Tuttavia, il nuovo film di Efron ha sicuramente attirato l’attenzione delle masse, una commedia drammatica biografica sulla guerra del Vietnam sul sistema di somministrazione di alcolici più elaborato al mondo.

Allora, dov’è The Greatest Beer Run Ever disponibile per la visione online e chi si unisce a Efron nel cast?

Di cosa parla The Greatest Beer Run di sempre?

The Greatest Beer Run ever è una nuova commedia drammatica biografica d’azione di guerra, scritta e diretta da Peter Farrelly (Scemo e Scemo, Io e Irene).

Il film racconta la storia di John “Chickie” Donohue, un marinaio mercantile che sta diventando sempre più arrabbiato per le proteste contro la guerra che circondano il conflitto in Vietnam mentre i suoi amici d’infanzia si arruolano nell’esercito.

Tuttavia, dopo una serata fuori a bere nel suo bar locale, Chickie parte presto per la sua missione personale in Vietnam; per consegnare una bella birra fresca a ciascuno dei suoi sei amici d’infanzia che stanno litigando nel sud-est asiatico.

Combattendo colletti bianchi, problemi di trasporto difficili e persino battaglie letterali, Chickie è su una strada che nessun altro soldato può immaginare: può farcela con i suoi amici con una bevanda e tornare a casa vivo?

“Chickie (Zac Efron) vuole supportare i suoi amici che combattono in Vietnam, quindi fa qualcosa di selvaggio: porta loro personalmente birra americana. Quello che inizia come un viaggio ben intenzionato cambia rapidamente la vita e la prospettiva di Chickie. Basato su una storia vera.” – Sinossi di The Greatest Beer Run di sempre, tramite Apple TV YouTube.

Dove guardare La più grande corsa della birra di sempre

Il film The Greatest Beer Run Ever è disponibile per lo streaming esclusivamente tramite Apple TV+, essendo stato rilasciato venerdì 30 settembre.

Selezionati cinema negli Stati Uniti hanno proiettato il film dal 23 settembre, dopo la sua prima mondiale al Toronto Film Festival all’inizio del mese.

Apple TV+ offre una prova gratuita di sette giorni del proprio servizio di streaming, con un abbonamento successivo richiesto che costa ai nuovi utenti solo £ 4,99 al mese.

Negli Stati Uniti, Apple TV+ è disponibile a partire da $ 5,99 al mese, con un prezzo annuo di $ 49,99.

“Quello che mi interessava era che un ragazzo entrasse in una zona di guerra, durante un atto di guerra, per portare la birra ai suoi amici. Amo quella persona, la sua stupidità, l’arroganza e la quantità di cuore che ci vuole per volerlo fare, e davvero farlo”. – Peter Farrelly, tramite BBC.

Incontra il cast inebriante

The Greatest Beer Run Ever vede Zac Efron nei panni di John “Chickie” Donohue, con ruoli secondari per i leggendari Russel Crowe e Bill Murray.

È interessante notare che i due ruoli principali sono stati originariamente assegnati a Dylan O’Brien di The Maze Runner e a Viggo Mortensen de Il Signore degli Anelli, prima che i ruoli fossero rifusi con Efron e Crowe.

L’elenco completo del cast di The Greatest Beer Run di sempre include:

Zac Efron nel ruolo di John “Chickie” Donohue

Russell Crowe nel ruolo di Arthur Coates

Jake Picking nel ruolo di Rick Duggan

Kyle Allen nel ruolo di Bobby Pappas

Will Ropp nel ruolo di Kevin McLoone

Archie Renaux nel ruolo di Tommy Collins

Will Hochman nel ruolo di Tommy Minogue

Matt Cook nel ruolo del tenente Habershaw

Kevin K. Tran nel ruolo di Hieu ‘Oklahoma’

Ruby Ashbourne Serkis nel ruolo di Christine Donahue

Bill Murray nel ruolo del colonnello

Christopher Red Brown come Noodle

Joe Adler nel ruolo di Rosso

Macgregor Arney nel ruolo di Brendon

Hal Cumpston nel ruolo di Leary

Kristin Carey nel ruolo della signora Minogue

Paul Adelstein nel ruolo del signor Donahue

Shirleyann Kaladjian nel ruolo della signora Donahue

Omari K. Cancelliere come Erickson

Goya Robles come Almeida

“È uno di quegli incredibili scenari di vita reale in cui non puoi credere che un ragazzo si sia cacciato. È una bellissima storia sulla natura umana, l’amore e una guerra e un tempo davvero difficili nella storia”. – Zac Efron, tramite Persone.

