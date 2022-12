Dove è stato girato Emancipation? Luoghi del film di Will Smith esplorati

Will Smith ha sicuramente avuto un 2022 ricco di eventi e sta culminando con l’uscita del suo ultimo film, Emancipation.

Il dramma storico vede Smith interpretare il ruolo di Peter, uno schiavo della vita reale fuggito da una piantagione della Louisiana e arruolato nell’esercito dell’Unione, con le foto della sua schiena flagellata che contribuiscono al crescente disprezzo per la schiavitù.

Dato che la Louisiana è una location chiave nel film, molti spettatori rimarranno a chiedersi dove sia stato girato Emancipation e se la troupe abbia utilizzato location nella stessa Louisiana. Ecco tutto ciò che devi sapere.

Data di uscita di Emancipation e anteprima della trama

Dopo un’uscita nelle sale limitata, Emancipation arriva su Apple TV+ venerdì 9 dicembre 2022.

Basato su una storia vera straziante ma ispiratrice, il film racconta la storia di Peter, un uomo che fugge dalla schiavitù e si arruola nell’esercito dell’Unione durante la guerra civile americana.

Facendo affidamento sul suo ingegno, sulla fede e sul profondo amore per la sua famiglia, Peter deve navigare nelle spietate paludi della Louisiana se spera di sfuggire ai cacciatori a sangue freddo che lo cercano.

Quando finalmente raggiunge la salvezza, emergono immagini della sua schiena flagellata, mutilata dalle frustate dei suoi schiavisti, che aiuta a ispirare il movimento abolizionista.

Emancipazione © Apple TV+

Dove è stato girato Emancipation?

Emancipation è stato girato a New Orleans e dintorni, nello stato della Louisiana.

Le riprese del progetto sono iniziate nel luglio 2021 e sono durate diversi mesi prima di concludersi all’inizio del 2022 prima della sfortunata cerimonia degli Oscar.

La scelta della Louisiana come location principale delle riprese è molto appropriata, dato che la storia originale si svolgeva nello stesso stato.

Le riprese si sono svolte nella città di New Orleans, mentre la troupe del film si è anche avventurata nella Rosedown Plantation a St Francisville e nella Ardoyne Plantation alla periferia di Houma.

New Orleans e lo stato della Louisiana sono stati luoghi popolari per troupe cinematografiche e televisive per decenni, con IMDb che afferma che quasi 3.000 produzioni sono state girate lì.

Alcuni dei progetti più importanti che sono stati girati in Louisiana includono i film Where The Crawdads Sing, Django Unchained, 12 Years A Slave, Green Book, Logan, Chef così come la serie TV Your Honor, il collega progetto Apple TV+ Black Bird, American Horror Story e le serie della CW The Originals e The Winchesters.

Emancipazione © Apple TV+

Le riprese si sono quasi svolte altrove

Sebbene la Louisiana possa sembrare la location perfetta per un film ambientato nello stesso stato, i cineasti avevano originariamente pianificato di girare Emancipation a Los Angeles, ma questo è stato cambiato due volte.

Il primo cambiamento ha visto la produzione quasi trasferirsi in Georgia, una location estremamente popolare grazie al Film Tax Incentive offerto dallo stato.

Ma la sede è stata infine spostata per la seconda volta dopo l’introduzione del controverso Election Integrity Act della Georgia del 2021 che ha provocato una dichiarazione del direttore di Will Smith e Emancipation, Antoine Fuqua, che ha affermato: “Non possiamo in buona coscienza fornire sostegno economico a un governo che emana leggi sul voto regressivo progettate per limitare l’accesso degli elettori.

Di conseguenza, la Louisiana è diventata la location principale per le riprese di Emancipation, con un costo del trasferimento di 15 milioni di dollari.

Emancipazione © Apple TV+

Emancipation sarà disponibile per lo streaming su Apple TV+ da venerdì 9 dicembre 2022.

