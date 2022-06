Data di uscita, cast, trailer e tutto ciò che sappiamo finora

Nel settembre 2010, James Keene ha pubblicato un romanzo autobiografico intitolato In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer e A Dangerous Bargain for Redemption. Il libro segue la vita personale di James. James ha iniziato come un promettente giocatore di football, ma presto si è ritrovato a fare i conti con la mafia ed è stato attratto da un mondo di glamour e denaro. Ma tutto ciò si è sgretolato quando ha finito per essere condannato a dieci anni di reclusione. Tuttavia, mentre è in prigione, James ottiene una possibilità di libertà quando conclude un accordo con l’FBI in cui deve fare amicizia con un sospetto assassino, ottenere una confessione e scoprire dove il sospetto assassino ha nascosto i corpi delle sue vittime.

Plan B ha acquisito i diritti cinematografici per il libro nel novembre 2010 con Brad Pitt come James Keene e William Monahan come sceneggiatore. Pitt avrebbe dovuto co-produrre il film insieme Graham King. GK Films, Paramount Pictures e Plan B Entertainment erano società di produzione del film. Tuttavia, finora non ci sono state altre parole sul film. Ma, niente paura, si scopre che presto vedremo ancora questa storia sui nostri schermi TV perché, a gennaio 2021, è stato annunciato che Apple TV+ stava realizzando una miniserie intitolata Uccello neropoi intitolato In With The Devil, basato sul libro di Keene sviluppato dall’acclamato autore di gialli Dennis Lehane.

VIDEO DEL COLLIDER DEL GIORNO

Lo spettacolo è protagonista Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Greg Kinnear, Sepideh Moafi, e Ray Liotta. Lo spettacolo è stato diretto da Joe Chappelle, Michael R. Roskame Jim McKay. Dennis Lehane, James Keene, Taron Egerton, Michaël R. Roskam, Kary Antholis, Riccardo Pleplero, Bradley Thomas, Dan Friedkin, Ryan Friedkin, Alessandra Milchane Scott Lambert.

Dalla data di uscita ai dettagli dello streaming, ecco tutto quello che sappiamo finora Uccello nero.

Immagine tramite Apple TV+

Correlati: Le immagini di “Black Bird” rivelano il dramma della prigione tesa di Taron Egerton per Apple TV+

Di cosa parla Black Bird?

La sinossi ufficiale di Uccello nero come si legge su Apple dice,

“Quando l’eroe del football del liceo e il figlio del poliziotto decorato Jimmy Keene (Taron Egerton) viene condannato a 10 anni in un carcere di minima sicurezza, gli viene data la possibilità di scegliere tra una vita: entrare in un carcere di massima sicurezza per pazzi criminali e fare amicizia con il sospetto serial l’assassino Larry Hall (Paul Walter Hauser), oppure resta dove si trova e sconta l’intera pena senza possibilità di libertà condizionale. Keene si rende presto conto che la sua unica via d’uscita è ottenere una confessione e scoprire dove sono sepolti i corpi di diverse ragazze prima che l’appello di Hall vada a buon fine. Ma questo sospetto assassino sta dicendo la verità? O è solo un’altra storia di un bugiardo seriale? Questa storia drammatica e avvincente sovverte il genere criminale avvalendosi dell’aiuto delle stesse persone messe dietro le sbarre per risolvere i suoi misteri”.

Apple TV+ ha rilasciato il trailer ufficiale di Uccello nero l’8 giugno 2022. Il trailer ci mostra un assaggio di quella che era la vita di James Keene prima che la polizia irrompesse in casa sua e lo arrestasse. Aveva una bella vita, guidava auto appariscenti e viveva in una casa costosa. Ma le mazzette di contanti, pistole e un bancomat mostrano che c’è un lato oscuro e criminale nella vita di Keene. Ora, Keene è in prigione e durante una visita, suo padre afferma che questa non era la vita che voleva per suo figlio. Keene ha solo una domanda però, “c’è una via d’uscita?” Fortunatamente per lui c’è, ma sfortunatamente per lui non sarà facile. James deve trasferirsi in un’altra prigione e fare amicizia qualcuno per ottenere una confessione.

Ma questa non è una persona qualunque, è un sospetto assassino che si ritiene sia responsabile dell’omicidio di oltre 14 donne. La nuova prigione è una prigione di massima sicurezza specializzata in pazzi criminali, quindi James ha il suo lavoro da fare per lui. Ancora peggio, il sospetto assassino potrebbe essere libero e, se lo fa, ucciderà di nuovo, quindi non solo James ha una possibilità per la sua libertà, ma ha la possibilità di salvare vite future. Nelle parole di James, vogliono che vada all’inferno e faccia amicizia con un demone in cambio della libertà. Riuscirà James nella sua missione? Verrà catturato e ucciso? Otterrà davvero la libertà anche se vince? Il trailer ci prepara per tutti i brividi e la suspense che possiamo aspettarci di vedere solo quando lo spettacolo sarà pubblicato.

Quando uscirà Black Bird?

Immagine tramite Apple TV+

I primi due episodi di Uccello nero sarà presentato in anteprima venerdì 8 luglio 2022. Gli episodi successivi verranno rilasciati settimanalmente il venerdì fino al 5 agosto 2022.

Dove puoi trasmettere in streaming Black Bird?

Puoi trasmettere in streaming Uccello nero su Apple TV+. Se non hai Apple TV+, non preoccuparti, puoi comunque seguire lo spettacolo. Puoi abbonarti a $ 4,99 al mese con una prova gratuita di sette giorni. Puoi anche fare un abbonamento annuale di $ 49,99.

Quanti episodi avrà Black Bird?

Immagine tramite Apple TV+

Uccello nero avrà sei episodi.

Relazionato: Il trailer della terza stagione di “Hanna” presenta il potente agente di Ray Liotta

Chi c’è nel cast di Black Bird?

Immagine tramite Apple TV+

Vincitore del Golden Globe, Taron Egerton interpreta James Keene Uccello nero. Egerton è meglio conosciuto per aver interpretato Eggsy nelle commedie di spionaggio d’azione Kingsman: Il servizio segreto e il suo seguito Kingsman: Il cerchio d’oro. Ha anche recitato nel ruolo del protagonista Robin Hood nel film d’azione e avventura del 2018, Robin Hood. Egerton ha recitato in molti film biografici. Ha interpretato l’ufficiale militare Edward Brittain nel dramma del 2014 Testamento della giovinezza e il cantante Elton John nel musical del 2019 Uomo razzol’ultimo dei quali gli è valso il Golden Globe Award come miglior attore in un film musicale o commedia.

Al fianco di Egerton nei panni del sospetto assassino Larry Hall c’è Paul Walter Hauser. Hauser è meglio conosciuto per il suo ruolo da protagonista come Richard Jewell in Clint Eastwoodil film del 2019, Richard Jewell. La sua interpretazione gli è valsa un premio per la migliore interpretazione rivoluzionaria dal National Board of Review. Hauser ha anche interpretato ruoli secondari in film come Io, Tonia, BlackKkKlansman, Crudeliae Da 5 Sangue. Hauser ha anche interpretato Raymond “Stingray” nelle stagioni 2 e 4 della commedia drammatica sulle arti marziali Cobra Kai.

Il compianto Ray Liotta farà la sua ultima apparizione in uno show televisivo nei panni di James “Big Jim” Keene Uccello nero. Ray è stato un attore vincitore di un Primetime Emmy Award, un attore vincitore di un Golden Globe e due volte agli Screen Actors Guild Awards. Liotta era meglio conosciuto per la sua interpretazione di Henry Hill nel film poliziesco biografico di Martin Scorsese del 1990 Quei bravi ragazzi e il suo ruolo di Shoeless Joe Jackson nel film fantasy sportivo del 1989, Campo dei sogni. Liotta ha recitato in molti altri film come Nessuna via d’uscita, Poliziotto Terra, Annibale, Soffio, soffiare, Narc, Identità, Uccidili dolcemente, Il posto oltre i pinie Storia di matrimonio.

Il candidato all’Oscar Greg Kinnear recita in Uccello nero come Brian Miller. Kinnear è meglio conosciuto per il suo ruolo nella commedia drammatica romantica americana del 1997, Così come viene. Kinnear è stato anche in film come C’è posta per lei, La piccola signorina Sunshinee Comportamento scorretto. Ha anche interpretato John F. Kennedy nella miniserie del 2011, I Kennedye Joe Biden nel thriller politico del 2016 Conferma.