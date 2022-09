Data di uscita, cast, trailer e tutto ciò che devi sapere

Quanto lontano ti spingeresti per bere una birra con i tuoi migliori amici? Per molti, si spingerebbero fino a spendere un’enorme quantità di denaro, ma per qualcuno come John Donohue, si spingerebbe fino a portare la birra ai suoi amici nel bel mezzo della guerra del Vietnam. Ambientato nel 1967, La più grande corsa di birra di sempre racconta la storia di John Donohue, un veterano di 26 anni del Corpo dei Marines degli Stati Uniti che lavora come marinaio mercantile. Una notte, mentre Donohue è fuori in un bar, qualcuno propone un’idea pazza; che uno di loro dovrebbe intrufolarsi in Vietnam, rintracciare i loro compagni in combattimento e dare loro una lattina di birra e messaggi di sostegno da casa. Donohue è all’altezza del compito e inizia un’avventura.

La più grande corsa di birra di sempre è basato sull’omonimo bestseller del New York Times di JT Molloy e John “Chickie” Donohue. Il 26 aprile 2019, Skydance Media ha acquisito i diritti per adattare il libro in un film. Inizialmente, Viggo Mortensen (Libro Verde, Crimini del futuro) e Dylan O’Brien (Il corridore di labirinti, Lupo adolescente), sono stati scelti per il film. Ma, dopo che il film è stato ripreso da Apple TV+, è stato annunciato che Mortensen e O’Brien non erano più coinvolti nel film. Le riprese per La più grande corsa di birra di sempre è iniziato a settembre 2021 e il film è stato girato tra la Thailandia e il New Jersey.

Il film drammatico di guerra è diretto da Pietro Farlly e scritto da Farrelly, Brian Currie, e Pete Jones. È prodotto da David Ellison, Dana Goldberge Don Granger per conto di Skydance Media, insieme a Farrelly, Andrea Muscatoe Jake Myers. La più grande corsa di birra di sempre uscirà presto ed ecco tutto ciò che devi sapere sul film dalla data di uscita ai dettagli in streaming.

Qual è la più grande birra di sempre?

La sinossi ufficiale di La più grande corsa di birra di sempre rtesta,

“Chickie (Zac Efron) vuole supportare i suoi amici che combattono in Vietnam, quindi fa qualcosa di selvaggio: porta loro personalmente birra americana. Quello che inizia come un viaggio ben intenzionato cambia rapidamente la vita e la prospettiva di Chickie. Basato su una storia vera.”

Apple TV+ ha rilasciato il trailer ufficiale di La più grande corsa di birra di sempre il 17 agosto 2022. Il trailer ci presenta Chickie, un giovane di 26 anni che “sta dormendo per tutta la vita”. Chickie non sembra avere molto da fare per lui finché non vede un gruppo di manifestanti contro la guerra che lo infastidisce. Al bar, il colonnello scherza dicendo che vorrebbe mostrare sostegno ai soldati andando in Vietnam, rintracciando tutti i ragazzi del quartiere e offrendo loro una birra. Ma Chickie lo prende sul serio e decide di intraprendere il viaggio. Chickie è spinto dalla passione di mostrare ai soldati che il loro paese è dietro di loro e, nonostante gli avvertimenti di tutti, è determinato a fare finalmente qualcosa. Naturalmente, il pericolo lo attende, dopotutto, sta entrando in una zona di guerra, ma la determinazione e il buon cuore di Chickie potrebbero essere sufficienti per fargli passare.

Quando e dove verrà rilasciata la più grande birra di sempre?

La più grande corsa di birra di sempre sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival 2022 il 13 settembre 2022 e uscirà in sale selezionate e su Apple TV+ il 30 settembre 2022. Se non hai Apple TV+, puoi abbonarti a $ 4,99 a mese con una prova gratuita di sette giorni o abbonati per un anno a $ 49,99.

Chi c’è nel cast e nella troupe della più grande corsa di birra di sempre?

Zac Efron interpreta John “Chickie” Donohue in La più grande corsa di birra di sempre. Efron è meglio conosciuto per il suo ruolo da protagonista come Troy Bolton in The Liceo Musicale trilogia. Ha anche recitato in film come ancora 17il Vicinato film, Il più grande showman, Lacca per capelli, Baywatche Estremamente malvagio, incredibilmente malvagio e vile.

Vincitore del premio Oscar, Russell Crowe interpreta Arthur Coates, un fotografo di guerra che accompagna Chickie, in La più grande corsa di birra di sempre. Crowe è meglio conosciuto per aver interpretato il generale romano Maximus Decimus Meridius nel film di storia, Gladiatore, per il quale ha ricevuto un Academy Award e un Critics’ Choice Award come miglior attore, oltre a diverse nomination. Crowe ha avuto anche altre interpretazioni pluripremiate in film come i suoi ritratti di Jeffrey Wigand in L’infiltrato e il matematico John Forbes Nash Jr. nel film biografico Una mente brillante.

Candidato all’Oscar Bill Murray interpreta il colonnello in La più grande corsa di birra di sempre. Potresti riconoscere Murray dai suoi ruoli da protagonista in commedie come The acchiappa fantasmi film e giorno della marmotta. È anche noto per aver interpretato Bob Harris Sofia Coppolail dramma romantico Perso nella traduzioneun ruolo che gli è valso la sua prima nomination all’Oscar.

Jake Pickingnoto soprattutto per aver interpretato Rock Hudson nella serie Netflix Hollywoodrecita anche in La più grande corsa di birra di sempre. Picking è anche noto per il suo ruolo in film come Giornata dei Patrioti e Top Gun: Maverick e spettacoli come Inseguendo la vita e La First Lady.

La più grande corsa di birra di sempre anche stelle Will Ropp, Archie Renaux, Kyle Allen, Rubino Ashbourne Serkise Matt Cook.

La più grande corsa di birra di sempre è co-scritto e diretto da Peter Farrelly. Farrelly è meglio conosciuto per aver co-scritto e diretto il film drammatico biografico del 2018, Libro Verde. Il suo lavoro nel film gli è valso il Golden Globe Award per la migliore sceneggiatura e gli Academy Awards per il miglior film e la migliore sceneggiatura originale. Farrelly ha anche co-diretto le commedie di successo Scemo e più scemo (e il suo seguito), C’è qualcosa su Mary, Pernoe Io, me stesso e Irene con suo fratello Bobby Farrelly. Brian Curri, che ha anche co-scritto Libro Verdetorna a scrivere insieme La più grande corsa di birra di sempre con Farrelly e Pete Jones.