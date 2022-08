Cos’è successo a Jimmy e Larry, dove sono adesso?

Black Bird è uno dei migliori drammi carcerari di recente memoria, ma cosa è successo a Larry Hall e Jimmy Keene dopo gli eventi dello spettacolo?

Black Bird purtroppo è volato sotto il radar per molte persone, con la trasmissione di sei episodi del dramma su Apple TV che si è conclusa ieri, 5 agosto.

Indubbiamente uno dei migliori drammi carcerari della memoria recente, Black Bird ti terrà con il fiato sospeso, stringendo i pugni per la rabbia e mangiandoti le unghie quasi ogni singolo episodio.

Sia Taron Egerton che Paul Walter Hauser si esibiscono nei panni dei detenuti Jimmy Keene e Larry Hall, ma dopo gli eventi di Black Bird, cosa è successo ai due?

Che fine ha fatto Jimmy Keene?

Dopo che Jimmy Keene è stato finalmente in grado di mettersi in contatto con l’FBI durante gli ultimi giorni della sua permanenza in prigione per rivelare le confessioni di Hall, la sua condanna è stata revocata; un anno e mezzo nel suo periodo di 10 anni.

Come notato nell’episodio 6 dell’eccellente serie Black Bird, Keene avrebbe avviato un’impresa commerciale di successo e avrebbe persino aiutato le forze dell’ordine a profilare i serial killer.

Keene ha pubblicato il suo libro di memorie nel 2010, intitolato In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, And a Dangerous Bargain for Redemption con lo scrittore Hillel Levin.

Inizialmente il libro doveva essere trasformato in un film con Brad Pitt che interpretava Jimmy; tuttavia, la storia sarebbe stata poi reinventata per la TV, con Apple TV ed Egerton che alla fine avrebbero ricevuto la chiamata.

Keene sarebbe stato produttore esecutivo della serie. Parlando con The Radio Times, Egerton ha notato come Keene sia effettivamente “comparso nello show, il che è stato molto divertente, in una parte molto intensa, emotiva e drammatica della storia.

“Ma è davvero un bravo ragazzo ed è stato molto contento che mi sia trovato nella forma in cui sono entrato per interpretarlo. Sembrava davvero contento, eccitato e grato che ci fossimo sforzati di raccontare la sua storia nel miglior modo possibile.

Che fine ha fatto Larry Hall?

Nel finale di Black Bird, è stato mostrato che Larry Hall avrebbe perso il suo appello a causa delle informazioni aggiuntive fornite dall’esperienza di Jimmy Keene con Hall in prigione.

Nel corso dei due decenni successivi, Hall avrebbe confessato molti altri omicidi, comprese le uccisioni di Laurie Depies ed Eulalia Mylia Chavez, anche se in seguito avrebbe ritrattato tutte le dichiarazioni.

Newsweek afferma che “la polizia sta ora cercando di trovare prove fisiche per collegare Hall al crimine” della scomparsa di Depies nel 1992.

Hello Magazine osserva che “la polizia sospetta che possa essere stato responsabile dell’omicidio di un massimo di 40 donne”.

“Ho fatto una buona azione e ho fatto molte cose buone. È qui che sento che entra in gioco la redenzione. Ho fatto qualcosa di buono per le cose che ho sbagliato”. – Jimmy Keene, tramite Digital Spy [citing Dateline].

Hall rimane incarcerato in una prigione federale di media sicurezza a Butner, nella Carolina del Nord, dove trascorrerà il resto della sua vita dietro le sbarre.

Paul Walter Hauser si apre su Black Bird

Tra Richard Jewell e ora Black Bird, Paul Walter Hauser sta rapidamente diventando un’icona di ruoli oscuri e misteriosi. Il 35enne originario del Michigan si è recentemente seduto con Awards Radar per parlare della sua interpretazione in Black Bird come terrificante Hall.

Si scopre che Hauser è un grande fan delle storie carcerarie, osservando: “Adoro il libro di Orange is the New Black. Adoro i film carcerari di Frank Darabont. Penso che quel film Il profeta sia fantastico. Per me è stata una grande attrazione. Non l’ho nemmeno guardato come se stessi facendo un serial killer, l’ho guardato come, oh, puoi fare una storia in prigione”.

“L’ho semplicemente guardato come una persona reale. Se lo guardi come un serial killer, finisci per giocare in grande e stupido. Mi riferisco alla sua solitudine, al sentirsi emarginato. Abbiamo tutti avuto la sensazione di voler scatenare”, ha aggiunto.

Hauser ha spiegato come “Ho semplicemente giocato su quelle cose piuttosto che cercare di costruire su queste cose che aveva per quanto riguarda il suo appetito. Non ho alcun appetito per fare del male alle persone o per la sessualità illegale”.

Ha aggiunto: “Non fa parte del mio DNA. So cosa vuol dire essere condannato e avere profonde convinzioni, essere ossessionato, essere arrabbiato. Quindi attingi a quelle cose. Non è così difficile, perché hai incarnato alcune di quelle emozioni, anche quando il contenuto è estraneo”.

Potete ascoltare l’intervista completa qui.

