Conteggio episodi della terza stagione di Central Park e programma di Apple TV+

Sei pronto per l’animazione, la musica e tante risate? Certo che lo sei e fortunatamente Central Park offre tutti e tre in egual misura.

Creata da Loren Bouchard, Nora Smith e Josh Gad per Apple TV+, la sitcom americana è stata presentata in anteprima sulla piattaforma a maggio 2020 e ha attirato l’attenzione di Gli hamburger di Bob fan per il coinvolgimento di Loren e lo stile artistico.

Ha rapidamente guadagnato un fandom appassionato che era al settimo cielo per rivederlo l’anno successivo.

Siamo stati invitati a tornare ancora una volta, ma quanti episodi nella stagione 3 di Central Park?

Parco Centrale | Apple TV+

Quanti episodi di Central Park stagione 3?

La terza stagione di Central Park sarà composta da 13 episodi in totale.

Questo potrebbe deludere i fan poiché la seconda ha offerto 16 puntate, anche se vale la pena notare che è ancora più della serie di 10 episodi della prima stagione.

I primi tre episodi sono stati presentati in anteprima su Apple TV+ venerdì 9 settembre 2022.

Sebbene il pubblico sia stato trattato con una dose tripla al ritorno dello spettacolo, le puntate successive verranno presentate in anteprima singolarmente.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro I primi tre episodi della terza stagione di Central Park sono disponibili su Apple TV (+)! Kristen Bell è tornata nei panni della sorella di Paige, Abby, e ha una canzone fantastica nell’ep 2. Anche scene fantastiche per il mio personaggio preferito, Helen, in questa stagione. Arte di animazione incredibilmente dettagliata! Divertiti! pic.twitter.com/3yx8XSGj9e — Chad Brewster (@cambrewster) 9 settembre 2022

Visualizza Tweet

Programma Apple TV+ della terza stagione di Central Park

Con molto altro da aspettarsi, abbiamo offerto un rapido riassunto del programma in modo che i fan non perdano nessun episodio:

Episodi 1-3: venerdì 9 settembre 2022

Episodio 4: venerdì 16 settembre

Episodio 5: venerdì 23 settembre

Episodio 6: venerdì 30 settembre

Episodio 7: venerdì 7 ottobre

Episodio 8: venerdì 14 ottobre

Episodio 9: venerdì 21 ottobre

Episodio 10: Venerdì 28 ottobre

Episodio 11: venerdì 4 novembre

Episodio 12: Venerdì 11 novembre

Episodio 13: Venerdì 18 novembre

VEDI | Trailer ufficiale della stagione 3 | Apple TV+ BridTV 10966 VEDI | Trailer ufficiale della stagione 3 | Apple TV+ https://i.ytimg.com/vi/L2idzg4dBWU/hqdefault.jpg 1060795 1060795 centro 13872

“È un privilegio e un onore”

Josh Gad (Birdie) ha recentemente parlato con Collider del lavoro sullo show e sulla sua ultima stagione:

“È un privilegio e un onore lavorare con voci così creative e incredibili, dietro le quinte. Abbiamo due nuovi showrunner, Steven Davis e Kelvin Yu, che provengono da Bob’s Burgers, che hanno portato, oltre a Nora Smith e Loren Bouchard, una nuova fantastica prospettiva alla serie”.

Continua elencando personaggi del calibro di Leslie Odom, Jr., Daveed Diggs, Emmy Raver-Lampman, Tituss Burgess, Stanley Tucci, Kathryn Hahn, Rory O’Malley come “I Vendicatori del teatro musicale”.

Non solo, ma c’è “il ritorno di Kristen Bell e Sam Richardson nel ruolo del nuovo sindaco”.

Central Park è in streaming esclusivamente su Apple TV+.

Mostra tutto

In altre notizie, Elijah Wood e Amazon Studios rispondono al contraccolpo di The Rings of Power